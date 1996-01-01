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PRISCO выходит из кризиса без потерь, FESCO надеется на лучшее
Кризисное состояние мирового фрахтового рынка затронуло деятельность всех крупнейших российских пароходств. Однако перевозки нефти, нефтепродуктов и угля, а также разработка новых проектов в Арктике помогли компаниям закончить год в "плюсе". Исключением стали компании, которые специализируются на перевозках сухих грузов и контейнеров.
Экономический кризис подвел российский торговый флот к последней черте: старые суда оказались никому не нужны, а новые из-за низких фрахтовых ставок невозможно было содержать. Еще хуже ситуация обстояла с выплатами по кредитам.
Специализирующееся на перевозках нефти и нефтепродуктов ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП, входит в корпорацию PRISCO) перевезло 16,5 млн тонн наливных грузов в 2009 г., что на 21% больше, чем в предыдущем. Положительную динамику обеспечили перевозки в рамках сахалинских проектов, причем количество перевозок в рамках проекта "Сахалин-2" увеличилось в 11 раз, отметили в компании.
Более того, флот пароходства увеличился на 9 судов, среди которых 2 сухогруза - компания начала транспортировку насыпных и навалочных грузов. В планах Prisco на этот год стоит развитие балкерных перевозок, транспортировка сжиженного природного года, проекты по обслуживанию нефтедобывающих платформ на сахалинском шельфе с норвежской Rieber, сообщили в пресс-службе пароходства.
Наиболее уязвимыми оказались контейнерные грузы, из-за чего транспортная группа FESCO, в которую входит ОАО "Дальневосточное морское пароходство", сократила объем перевозок на 59%, до 311 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в 2009 г. Флот пароходства состоит из 56 судов, 20 из которых - контейнеровозы. "Сейчас мы видим, что грузопоток растет, и если будет необходимость увеличивать тоннаж судов на линиях, мы будем решать это при помощи сбалансированного портфеля собственных и зафрахтованных судов", - сообщил вице-президент по корпоративным коммуникациям FESCO Станислав ВАРТАНЯН.
Причем тенденция роста наметилась уже во втором полугодии 2009 г. - суммарный объем контейнерных перевозок экспортно-импортных грузов FESCO за I и II полугодие 2009 г. (всего 242 тыс. TEU) распределился следующим образом: в I полугодии - 70 тыс. TEU, во II полугодии -172 тыс. TEU.
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