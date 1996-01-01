Анитмонопольный разговор

Реорганизация структуры правительства была, пожалуй, одним из самых непростых мероприятий административной реформы. Нервы потрепали не только владельцы высоких кресел. Пока чиновники рассаживались по новым местам или меняли вывески на кабинетах, в некотором ступоре находился и бизнес. Все, что касалось московских согласований и разрешений, получалось долго и с трудом. "К антимонопольному ведомству это не имеет отношения", -утверждает руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Валентин БОДРОВ. По его словам, обновленная служба будет действовать более эффективно и энергично.

- Валентин Алексеевич, что изменилось в вашем ведомстве кроме названия?

- Изменились ряд функций. От нас ушла защита прав потребителей, которой будет заниматься Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, входящая в структуру Министерства здравоохранения, и поддержка малого предпринимательства, полностью возложенная на Минэкономразвития. Хотя косвенно мы все равно этим заниматься будем, так как антимонопольным законодательством предусмотрена защита хозяйствующих субъектов, в том числе и малых предпринимателей от действий органов власти разного уровня, от недобросовестной конкуренции, защита от естественных монополий.

Усилена функция контроля за естественными монополиями - это соблюдение требований закона в части наращивания своей экономической силы: концентрация капитала, создание вертикальных холдингов, интегрированных компаний, вопросы реорганизации, участия в других обществах. То есть это вся громоздкая система экономических и финансовых отношений крупного бизнеса. Сейчас идет активная работа по созданию нового законопроекта, который объединит два наших основных закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" и "О защите конкуренции на финансовых рынках". Плюс в нашем ведении остался закон "О рекламе". Ну и основной упор новое руководство сейчас делает на картельные соглашения, вопросы, связанные с ценами, сговорами.

- В России сейчас ходит призрак такого ценового сговора на рынке нефтепродуктов...

- У себя в крае мы, к сожалению, не смогли доказать этого, хотя собрали большой материал, поскольку корни уходят в Москву. У нас две вертикально интегрированные компании - "Роснефть" и "Альянс", которые имеют влияние на рынок всего Дальнего Востока. Они здесь представлены структурными подразделениями, которые сами не формируют политику, она диктуется сверху. Два завода - не так уж и плохо для субъекта, но они работают на давальческом сырье и не могут самостоятельно влиять на ценообразование. Некоторые наши коллеги из других территориальных управлений пытаются доказывать наличие согласованных действий хозяйствующих субъектов. Но положительных примеров в этой практике, к сожалению, немного. Могу назвать дело пятилетней давности по Санкт-Петербургу, которое завершилось только в текущем году решением Европейского суда по правам человека, признавшего действия антимонопольного органа в отношении ценового сговора ряда топливных компаний правомерным. В Ставропольском крае в 2004 году наши коллеги сумели, доказать факт сговора в результате того, что один из участников, мягко говоря, "сдал" своих партнеров. У нас на Дальнем Востоке пока таких патриотов нет.

- Насколько территориальное управление востребовано и может влиять на ситуацию на локальных рынках?

- С того времени, когда мы начинали свою деятельность, локальные рынки очень сильно изменились, они приобретают региональный характер. Например, мы рассматривали дело по Спасскому цементному заводу. Спасский и Теплоозерский (Еврейская автономная область) цементные заводы сегодня управляются единой компанией "Востокцемент" из Владивостока. Аффилированность этих предприятий заставляет нас очень пристально анализировать рынок их продукции. Мы убедились, что они ведут гибкую ценовую политику и принимают активные меры по конкуренции с ближайшими производителями из Сибири. Там более выгодные условия, более дешевая электроэнергия, транспортная схема развита. Но мы должны знать этот рынок не просто со слов, мы должны контролировать объемы ввоза, вывоза, цены, какие там идут процессы. Не просто из любопытства, а потому что деятельность этих предприятий напрямую влияет на другие отрасли, в частности, строительство, а еще дальше -на потребительский рынок жилья.

Недавно в Хабаровске, в аппарате полпреда Президента РФ в ДВФО прошло совещание по проблемам строительства жилья. Это интересная для нашего ведомства тема, поскольку в формировании конечной цены квартиры немало факторов, которые привносятся именно естественными или локальными монополистами. Вот одна из проблем - получение застройщиком технических условий на присоединение к инфраструктуре сетедержателей - теплу, электроэнергии. Естественные монополисты сегодня навязывают невыгодные условия, требуют дополнительного привлечения финансовых средств. Возможно, и необходимо развитие какого-то узла, но это требование должно быть объективно и соответствовать той нагрузке, на какую подана заявка на подключение. У нас много случаев, когда эта нагрузка не только не соответствует нормам, но выливается просто в громадные суммы.

В этом плане мы уже наработали определенную систему, хотя пока что она не очень эффективно действует, потому что многие потребители не хотят портить отношения с теми же естественными монополиями, так как у них есть много рычагов давления на потребителей - с помощью рубильника, например, или контрольных проверок. Это можно понять. Но мы продолжаем эту систему отрабатывать. Если потребитель не согласен с условиями, он должен обратиться в техэнергонадзор за получением экспертного заключения о правомерности этих требований и потом идти к нам. Мы выдаем предписание, и оно, как правило, исполняется.

- То есть это снимает некоторую нагрузку с бизнеса.

- Не некоторую, а очень большую. Специалисты посчитали, что при строительстве жилья, например, вот такие неоправданные и неправомерные требования приводят к удорожанию до 20-30 %, которое потом раскладывается на стоимость кв. м жилья. И речь не только об энергетиках. К примеру, Госстрой своими рекомендациями и дополнительными требования по повышению комфортности и безопасности жилья, которые носят добровольно-принудительный характер, фактически заставляет застройщиков в новом жилье устанавливать дополнительные средства пожаротушения, что тоже ведет к удорожанию жилья. Понятно, что тот же МЧС заинтересован в том, чтобы меньше домов горело, но невозможно же в каждой квартире установить брандспойт. Но такие требования есть! Сейчас пытаемся посмотреть, насколько правомерны эти дополнительные требования, и от чего можно отказаться.

- Чаще всего вы сами бываете инициаторами каких-то расследований?

- Есть плановые социально-значимые рынки, за которыми мы постоянно наблюдаем - это рынок хлеба, нефтепродуктов. Мы этот мониторинг ведем постоянно. По товарным рынкам дополнительные поручения часто подбрасывает Москва. Мы занимались анализом рынка земли, сейчас изучаем рынок авиаперевозок в плане введения дополнительного сбора за авиационное топливо. Численность Управления не настолько велика, чтобы самостоятельно инициировать контрольные и оперативно-розыскные действия. Если где-то в чем-то сомневаемся, тогда проверяем. Но чаще всего реагируем на заявления и обращения.

- Расскажите о конкретных примерах.

- Например, сейчас в работе находится дело по взаимоотношениям филиала РЖД - Дальневосточной железной дороги и компании "Золотое звено" в Приморском крае. У них возникли спорные ситуации, связанные с ограничением перевозки грузов по заявкам хозяйствующих субъектов, которые бы хотели воспользоваться услугами "Золотого звена". Железная дорога является одним из учредителей и сама участвует в "Золотом звене", казалось бы, должна быть заинтересована в его работе. Но в то же время она проявляет элементы конкурентной борьбы, ограничивая перевозки по ветке "Золотого звена". Вопрос, конечно, не простой, поскольку увязан с большим количеством других требований, в частности таможенного законодательства. Мы запросили дополнительную информацию.

Еще одно сложное дело тоже связано с железной дорогой. Транспортная прокуратура инициировала расследование по обращению объединения предпринимателей и группы компаний, которые занимаются автомобильными перевозками контейнеров, поступающих по железной дороге в Хабаровск. Потребитель вправе сам нанять любого автоперевозчика, приехать на товарный двор станции, получить контейнер или перегрузить его и вывезти свой груз. Железная дорога, ссылаясь на необходимость сохранения своих контейнеров, поскольку случаи хищения и порчи контейнеров имели место, ограничивает доступ перевозчиков на территорию товарной станции. Причем делает это достаточно хитро, поскольку в этой истории замешаны структурные подразделения железной дороги - не юридические лица: Механизированная часть (МЧ-1) и "Трансконтейнер", фирма, созданная при РЖД на правах филиала, так же как ДВЖД. Они между собой имеют договоренность взаимодействия в организация перевозок и, естественно, ограничивают доступ другим. Первое заключение - нашей компетенции здесь нет. Эти подразделения нарушили ведомственные правила, и это уже компетенция прокурора. Он должен заставить их выполнять правила.

Есть еще по железной дороге пример. Скоро будет рассматриваться дело по заявлению нескольких экспедиторских компаний - посредников в перевозке грузов, (имеющих договоры с РЖД по организации перевозки грузов), которые берут грузы и по агентскому договору перевозят их до станции назначения. Дорога в одностороннем порядке принимает решение о разрыве договоров организации перевозки грузов и уведомляет грузоотправителей об этом: вы можете делать выводы. Здесь тоже очень не простая тема, касающаяся недобросовестной конкуренции или злоупотребления доминирующим положением.

- Чего чаще всего касаются обращения предпринимателей?

- Больше всего обращений идет на действия естественных или локальных монополий и на действия органов власти местного самоуправления. Это самая большая категория - принятие нормативных актов, которые противоречат федеральному законодательству, на действия, которые ограничивают конкуренцию или ущемляют интересы субъектов предпринимательства чаще всего в сфере торговли, услуг: не предоставление земельных участков под торговые места, вопросы аренды муниципальной или краевой собственности. Недавно снова всплыла история по принуждению страхования переданного в аренду муниципального имущества в тех страховых компаниях, которые указывает арендодатель. Это незаконное требование со стороны органа власти или местного самоуправления. Есть вопросы по предоставлению льгот - кому-то предоставили, а кому-то нет. Мы принимаем меры и по отмене решений, направленных на необоснованное предоставление льгот. Смотрим, как проводятся конкурсы по использованию бюджетных средств, выполнение заказов для муниципальных нужд.

- Насколько успешно ваше вмешательство в эти вопросы? Что греха таить, власть чаще всего все равно гнет свою линию.

- Там, где однозначно выявляются нарушения, мы последовательно ведем свою политику в соответствии с требованиями законодательства, проходим все инстанции судов.

- Много времени проводите в судах?

- По-разному. К сожалению, многие суды прежде всего поддерживают органы власти. У нас есть примеры по Комсомольску-на-Амуре, там предприниматели жаловались на действия мэрии по ограничениям на рынке автоперевозок. В одних судах мы это дело выигрываем, в других - проигрываем. Хотя подход должен быть одинаковым.

- Сегодня юристы хорошо знают антимонопольное законодательство?

- Я бы не сказал. Но замечу, что уровень юристов и адвокатов в последнее время заметно повышается. У нас есть дела, когда на суд, особенно по естественным монополиям, приходят по несколько человек с громадными охапками нормативных актов и знающие серьезно наше законодательство. А с другой стороны, еще много таких юристов, у которых руки до нашего законодательства, видимо, не дошли, вследствие чего могут серьезно пострадать их компании. Сейчас мы должны принимать меры административного воздействия к пяти страховым компаниям, которые осуществляют обязательное медицинское страхование и заключили соглашение о разделе рынка ОМС. В связи с тем что компании представили нам документы не в должном объеме, а значит, и ненадлежащим образом, мы были вынуждены отказать в принятии этих документов, и сейчас им грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей на каждую компанию. В связи с чем это произошло? Видимо, не совсем серьезное отношение юристов компаний.

- Трудно вести антимонопольные дела в Хабаровском крае?

- Я бы не сказал. В Хабаровске, пожалуй, больше консерватизма и законопослушности, чем в некоторых других субъектах ДВФО.