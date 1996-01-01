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Приморский бизнес находит стимулы для развития

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На пороге весна 2010 г. По оценкам, самый тяжелый год для российской экономики остался позади. Финансисты еще сводят годовые балансы. Эксперты продолжают анализировать последствия случившихся потерь. А Оргкомитет VI краевой Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года Приморского края-2009" объявил старт традиционного конкурса по четырем номинациям.

Александр КОСТЕНКО, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Оргкомитета VI краевой Бизнес-Премии:

- Конкурс, который проводится шестой год, уже стал заметным событием в жизни деловых кругов края. А его ежегодное проведение в течение двух месяцев выливается в своеобразный общественный смотр достижений, которых смогли добиться компании за прошедший год в производстве, освоении новых рынков и технологий и социальном развитии коллективов предприятий. Краевая Бизнес-Премия стала общественным явлением в крае.

Это даже больше тех целей, которые мы, организаторы, первоначально ставили перед собой, выявляя и поощряя наиболее эффективные компании и их руководителей. Мы рассчитывали, что общественное признание заслуг бизнеса в социально-экономическом развитии края будет способствовать утверждению принципа прозрачности бизнеса в крае, улучшению делового климата и повышению инвестиционной привлекательности Приморья. Так и случилось. Сегодня на слуху у приморцев десятки компаний, чьи имена символизируют надежную и деловую репутацию, стабильность, высокий имидж и привлекательное место работы.

Конечно, минувший год не для всех бизнес-структур завершился с прибылью. Кризис затронул ресурсодобывающие отрасли, транспортную инфраструктуру, строительный бизнес, то есть тот бизнес, который наиболее тесно увязан с международным рынком и покупательской способностью населения. Но и здесь провал мог бы быть глубже. И развитие ситуации показало, что далеко не все в бизнесе определяется сложными финансовыми условиями и конъюнктурой международного рынка. Приморскими предприятиями среднего и крупного бизнеса, по предварительным оценкам, в 2009 г. в итоге получен положительный финансовый результат. Именно стабильная работа компаний на перспективу обеспечила этот запас прочности. Профессионализм топ-менеджеров помог быстро реорганизовать и перестроить работу с учетом новой конъюнктуры. А социальная ответственность предприятий и их руководителей, тесное партнерство власти и бизнеса, надеюсь, позволили в целом сохранить гарантии и социальные обязательства перед населением края.

Сегодня уже точно можно сказать: экономика Приморского края, в отличие от многих субъектов федерации, даже в кризис сохранила темпы роста. В том числе благодаря развернувшейся во Владивостоке подготовке к проведению саммита АТЭС-2012. А весь комплекс проектов федеральной целевой программы, в рамках которой Приморье получило миллиардные инвестиции, позволит создать во Владивостоке международный центр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вслед за прямыми капитальными вложениями в обустройство приморской территории идет крупный российский и международный капитал - "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Соллерс", Daewoo, Yantai Raffles Shipyard и другие. И что показательно, в этом новом раскладе производительных сил края приморский бизнес уверенно ищет и находит свое место и стимулы для развития.

Сегодня Экспертный совет Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае" принимает заявки от потенциальных участников и анализирует предварительные показатели крупнейших компаний. И становится ясно, что компании, имеющие высокий уровень своих стратегий и разработавшие качественные финансовые модели, даже в условиях кризиса способны гибко реагировать на изменения внешних условий. Пользуясь правом председателя Оргкомитета, желаю всем участникам честной конкуренции и справедливого признания заслуг. Пусть призы достанутся лучшим.

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