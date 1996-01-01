Приморский бизнес находит стимулы для развития

На пороге весна 2010 г. По оценкам, самый тяжелый год для российской экономики остался позади. Финансисты еще сводят годовые балансы. Эксперты продолжают анализировать последствия случившихся потерь. А Оргкомитет VI краевой Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года Приморского края-2009" объявил старт традиционного конкурса по четырем номинациям.

Александр КОСТЕНКО, первый вице-губернатор Приморского края, председатель Оргкомитета VI краевой Бизнес-Премии:

- Конкурс, который проводится шестой год, уже стал заметным событием в жизни деловых кругов края. А его ежегодное проведение в течение двух месяцев выливается в своеобразный общественный смотр достижений, которых смогли добиться компании за прошедший год в производстве, освоении новых рынков и технологий и социальном развитии коллективов предприятий. Краевая Бизнес-Премия стала общественным явлением в крае.

Это даже больше тех целей, которые мы, организаторы, первоначально ставили перед собой, выявляя и поощряя наиболее эффективные компании и их руководителей. Мы рассчитывали, что общественное признание заслуг бизнеса в социально-экономическом развитии края будет способствовать утверждению принципа прозрачности бизнеса в крае, улучшению делового климата и повышению инвестиционной привлекательности Приморья. Так и случилось. Сегодня на слуху у приморцев десятки компаний, чьи имена символизируют надежную и деловую репутацию, стабильность, высокий имидж и привлекательное место работы.

Конечно, минувший год не для всех бизнес-структур завершился с прибылью. Кризис затронул ресурсодобывающие отрасли, транспортную инфраструктуру, строительный бизнес, то есть тот бизнес, который наиболее тесно увязан с международным рынком и покупательской способностью населения. Но и здесь провал мог бы быть глубже. И развитие ситуации показало, что далеко не все в бизнесе определяется сложными финансовыми условиями и конъюнктурой международного рынка. Приморскими предприятиями среднего и крупного бизнеса, по предварительным оценкам, в 2009 г. в итоге получен положительный финансовый результат. Именно стабильная работа компаний на перспективу обеспечила этот запас прочности. Профессионализм топ-менеджеров помог быстро реорганизовать и перестроить работу с учетом новой конъюнктуры. А социальная ответственность предприятий и их руководителей, тесное партнерство власти и бизнеса, надеюсь, позволили в целом сохранить гарантии и социальные обязательства перед населением края.

Сегодня уже точно можно сказать: экономика Приморского края, в отличие от многих субъектов федерации, даже в кризис сохранила темпы роста. В том числе благодаря развернувшейся во Владивостоке подготовке к проведению саммита АТЭС-2012. А весь комплекс проектов федеральной целевой программы, в рамках которой Приморье получило миллиардные инвестиции, позволит создать во Владивостоке международный центр России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И вслед за прямыми капитальными вложениями в обустройство приморской территории идет крупный российский и международный капитал - "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Соллерс", Daewoo, Yantai Raffles Shipyard и другие. И что показательно, в этом новом раскладе производительных сил края приморский бизнес уверенно ищет и находит свое место и стимулы для развития.

Сегодня Экспертный совет Бизнес-Премии "Компания года и Менеджер года в Приморском крае" принимает заявки от потенциальных участников и анализирует предварительные показатели крупнейших компаний. И становится ясно, что компании, имеющие высокий уровень своих стратегий и разработавшие качественные финансовые модели, даже в условиях кризиса способны гибко реагировать на изменения внешних условий. Пользуясь правом председателя Оргкомитета, желаю всем участникам честной конкуренции и справедливого признания заслуг. Пусть призы достанутся лучшим.