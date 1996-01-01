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Слабый рост ВВП не поднял настроение в компаниях

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В I квартале 2010 г. российская экономика может впервые с начала кризиса в ноябре 2008 г. продемонстрировать рост в годовом исчислении. Положительные новости пока никак не отражаются на настроениях компаний. Деловая активность все еще слабая, а реструктуризация промышленности и ожидаемый рост безработицы ударят по потреблению.

Экономика в феврале выросла на 0,5% в годовом исчислении, говорится в свежих данных "ВТБ Капитала", основанных на ежемесячных опросах менеджеров по снабжению предприятий промышленности и сектора услуг. "ВВП-индикатор вырос восьмой месяц подряд с рекордно низкого уровня в -10,8% в июне прошлого года до 0,5% в феврале 2010 г., что свидетельствует о небольшом росте в годовом исчислении", - отмечается в материалах.

По подсчетам аналитиков, первые месяцы 2010 г. свидетельствуют, что экономика в первом квартале достигнет "незначительного годового прироста". В предыдущий, четвертый квартал 2009 г. снижение ВВП было наименьшим за последний год - на 2,6%. До этого темпы падения были более значительными: в третьем квартале экономика сжалась на 8,7%, а во втором и вовсе обвалилась на 9,9%.

Тем временем положительная статистика по ВВП практически не отразилась на настроениях в компаниях. Деловая активность предприятий седьмой месяц демонстрирует очень слабый рост, констатирует "ВТБ Капитал". Так, в феврале этот показатель составил 51,6 балла (любой показатель выше отметки в 50 баллов означает рост). "В промышленности и секторе услуг был зарегистрирован низкий рост объемов производства за последний период", - отмечается в материалах.

По мнению старшего специалиста "ВТБ Капитала" Александры ЕВТИФЬЕВОЙ, наибольшее беспокойство у предприятий вызывает снижение объемов новых заказов, причем как в промышленности, так и в секторе услуг. Главный экономист Дойче Банка Ярослав ЛИСОВОЛИК добавляет, что сезонные факторы вкупе с попытками реструктуризации в области промышленности привели к ухудшению ситуации с безработицей. "Это может негативно отразиться на потреблении. Мы предполагаем, что, если во втором квартале инвестиционная сфера начнет расти, особенно строительство, это определенно сгладит ситуацию", - пояснил Лисоволик.

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