На Хабаровском отделении ДВЖД сменили начальника

В конце февраля коллективу Хабаровского отделения ДВЖД представлен новый и.о. начальника отделения - Александр КАРАЕВ, работавший заместителем начальника дороги - начальником службы перевозок. Его карьера начиналась с Байкало-Амурской железной дороги, куда он пришел после Хабаровского института железнодорожного транспорта. С 2001 года работает на ДВЖД.