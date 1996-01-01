www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Работники "Дальпива" добились смены гендиректора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Создатель и генеральный директор ООО "Мерилен" Ринат ГАЙНИАХМЕТОВ стал собственником контрольного пакета акций ОАО "Дальпиво" (Комсомольск-на-Амуре), которое он возглавлял в 2006-2007 гг.

Приход нового владельца ознаменовался прекращением полномочий Александра РУДЕНКО, который в свое время сменил Гайниахметова в кресле гендиректора. В начале 2000-х пивоваренный завод Комсомольска-на-Амуре планомерно терял позиции на рынке алкогольной продукции как Хабаровского края, так и родного города. Изношенное оборудование, высокая себестоимость продукции, пассивность в продвижении своего бренда привели в итоге к тому, что "Дальпиво" оказался на грани банкротства. Надежды на пенное будущее замаячили перед заводом после того, как в 2006 г. контрольный пакет был выкуплен хабаровской компанией "Мерилен", известной в регионе выпуском пищевой продукции. Новый собственник сразу же запустил программу технического перевооружения предприятия и развития производства в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции.

Досье

ОАО "Дальпиво" специализируется на выпуске пива, безалкогольных напитков, кваса. Завод выпускает 3 сорта пива, в том числе классические светлые "Жигулевское" и "Рижское" и темное "Бархатное". "Единственный производитель в Хабаровском крае, выпускающий напиток "Байкал". В 2009 г. предприятие наметило запустить линию разлива в литровые бутыли.

Отставку Александра Руденко наблюдатели увязывают с последствиями прошлогоднего конфликта с трудовым коллективом, когда в начале весны гендиректор "Дальпива" не смог официально обосновать свое решение перевести систему оплаты труда со сдельно-премиальной на повременную.

Как сообщали "Приамурские ведомости", предвидя значительное снижение заработной платы, более ста рабочих поначалу тщетно добивались официального письменного разъяснения от управленцев. Но в итоге подавляющая часть персонала, учитывая резко растущую в Комсомольске-на-Амуре безработицу, смирилась с навязанными в кризисный период нововведениями. А тех, кто продолжал принципиально отстаивать свою позицию, адвокаты окрестили участниками "дальпивного путча". В конечном итоге несколько специалистов обратились в суд с исковыми заявлениями, указав сразу на несколько нарушений ТК РФ со стороны работодателя, и добились решения в пользу коллектива.

Приход хорошо знакомого со спецификой предприятия Рината Гайниахметова, выкупившего 59,44% акций (в том числе, по некоторым сведениям, и 9,75%, принадлежавших Александру Руденко), может добавить крепости комсомольскому пиву. После отставки гендиректора собственники предприятия инициировали проверку работы юриста, главного бухгалтера и главного технолога. До годового собрания акционеров, назначенного на 8 апреля, временным генеральным директором "Дальпиво" с подачи нового собственника назначен экономист Антон ШЕЛОМЕНЦЕВ, кандидатура которого предложена акционерам для избрания гендиректором.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru