Работники "Дальпива" добились смены гендиректора

Создатель и генеральный директор ООО "Мерилен" Ринат ГАЙНИАХМЕТОВ стал собственником контрольного пакета акций ОАО "Дальпиво" (Комсомольск-на-Амуре), которое он возглавлял в 2006-2007 гг.

Приход нового владельца ознаменовался прекращением полномочий Александра РУДЕНКО, который в свое время сменил Гайниахметова в кресле гендиректора. В начале 2000-х пивоваренный завод Комсомольска-на-Амуре планомерно терял позиции на рынке алкогольной продукции как Хабаровского края, так и родного города. Изношенное оборудование, высокая себестоимость продукции, пассивность в продвижении своего бренда привели в итоге к тому, что "Дальпиво" оказался на грани банкротства. Надежды на пенное будущее замаячили перед заводом после того, как в 2006 г. контрольный пакет был выкуплен хабаровской компанией "Мерилен", известной в регионе выпуском пищевой продукции. Новый собственник сразу же запустил программу технического перевооружения предприятия и развития производства в плане увеличения ассортимента выпускаемой продукции.

Досье ОАО "Дальпиво" специализируется на выпуске пива, безалкогольных напитков, кваса. Завод выпускает 3 сорта пива, в том числе классические светлые "Жигулевское" и "Рижское" и темное "Бархатное". "Единственный производитель в Хабаровском крае, выпускающий напиток "Байкал". В 2009 г. предприятие наметило запустить линию разлива в литровые бутыли.

Отставку Александра Руденко наблюдатели увязывают с последствиями прошлогоднего конфликта с трудовым коллективом, когда в начале весны гендиректор "Дальпива" не смог официально обосновать свое решение перевести систему оплаты труда со сдельно-премиальной на повременную.

Как сообщали "Приамурские ведомости", предвидя значительное снижение заработной платы, более ста рабочих поначалу тщетно добивались официального письменного разъяснения от управленцев. Но в итоге подавляющая часть персонала, учитывая резко растущую в Комсомольске-на-Амуре безработицу, смирилась с навязанными в кризисный период нововведениями. А тех, кто продолжал принципиально отстаивать свою позицию, адвокаты окрестили участниками "дальпивного путча". В конечном итоге несколько специалистов обратились в суд с исковыми заявлениями, указав сразу на несколько нарушений ТК РФ со стороны работодателя, и добились решения в пользу коллектива.

Приход хорошо знакомого со спецификой предприятия Рината Гайниахметова, выкупившего 59,44% акций (в том числе, по некоторым сведениям, и 9,75%, принадлежавших Александру Руденко), может добавить крепости комсомольскому пиву. После отставки гендиректора собственники предприятия инициировали проверку работы юриста, главного бухгалтера и главного технолога. До годового собрания акционеров, назначенного на 8 апреля, временным генеральным директором "Дальпиво" с подачи нового собственника назначен экономист Антон ШЕЛОМЕНЦЕВ, кандидатура которого предложена акционерам для избрания гендиректором.