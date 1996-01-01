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Как предприниматель победил администрацию
Приморский арбитражный суд обязал краевую администрацию выплатить коммерсанту из Владивостока более 4 млн руб.
Частный предприниматель Вадим ПЫЖЬЯНОВ предъявил иск администрации после того, как та отказалась добровольно погасить облигации Приморского края 2000 г. выпуска и выплатить купонный доход по ним.
822 облигации государственного займа истец приобрел в 2003 г. по договору купли-продажи с Российским фондом федерального имущества. Ранее эти ценные бумаги принадлежали унитарному государственному предприятию "Приморстройзаказчик". Но были арестованы и реализованы в процессе исполнительного производства. Таким образом, все права требования заимодавца перешли к индивидуальному предпринимателю, и он ими воспользовался.
Решение суда по делу о взыскании долга за счет казны Приморского края было вынесено в мае 2004 г. Однако краевая администрация оспорила его в апелляционной, а затем в кассационной инстанциях. Свою позицию она мотивировала тем, что расходы на погашение и обслуживание краткосрочных облигаций предусмотрены законом Приморского края "О краевом бюджете на 2004 г." и что финансовый год пока не закончился. Однако коллегия Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, рассмотрев жалобу, признала необоснованным довод о невозможности удовлетворения исковых требований до истечения года. Кроме того, в постановлении суда подчеркивается, что срок исполнения обязательств по погашению спорных облигаций наступил еще 28 декабря 2001 г.
Решение Приморского арбитражного суда, защитившего права частного предпринимателя, признано соответствующим закону.
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