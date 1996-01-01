Молодежная выборка

На последнее заседание бизнес-клуба "Диалоги" организаторы пригласили гостя из столицы - депутата Государственной думы, члена фракции "Единая Россия" и лидера движения "Россия молодая" Максима МИЩЕНКО. Последнее из регалий гостя и определило его выступление - поддержка инноваций молодых.

Максим Мищенко во Владивостоке уже в третий раз, в общем, не экскурсии ради. "Я сейчас работаю по программе поддержки молодежи в инновационной сфере, - рассказал Максим Мищенко. - У нее три уровня. Первый - мы находим людей, которые занимаются какой-либо научной деятельностью, и в качестве поддержки выделяем деньги. Второй - если эти разработки можно каким-то образом применить и продвинуть, мы выделяем больше средств. Третий - если проекты действительно перспективные, мы начинаем их продвигать с помощью различных механизмов, через Комитет по делам молодежи Госдумы". Но, как признался депутат, на самом деле этот проект работает очень просто: "Используя статус депутата Госдумы, ищем людей и в ходе личной встречи договариваемся". В общем, самодеятельность. Не скрывал Максим Мищенко, что народилось множество псевдоструктур, за которыми стоят просто амбиции. Потому депутаты-единороссы помогают в индивидуальном порядке. Правда, как попасть в "индивидуальную выборку" "России молодой", члены бизнес-клуба также не поняли.