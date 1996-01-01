Восточный порт делает ставку на уголь

ОАО "Восточный Порт" планирует увеличить объем перевалки грузов на Универсальном производственно-перегрузочном комплексе (ППК-1) в 2010 г. на 30% по сравнению с предыдущим годом - до 3 млн тонн. Рост показателя грузопереработки планируется достичь за счет реализации инвестиционной программы обновления и модернизации погрузо-разгрузочного оборудования, сообщили в пресс-службе стивидорной компании. При этом отмечается, что основным видом грузов для ППК-1 станет уголь, так как произошло изменение рынков сбыта традиционных для комплекса грузов (круглого леса, металлолома, удобрения и др.) и резко возрос спрос на уголь.