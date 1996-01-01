Моряков идентифицируют по биометрическим параметрам

Как объявило 3 декабря Международное бюро труда, биометрическая идентификационная система для 1,2 млн моряков во всем мире готова к внедрению. Такое решение последовало за серией успешных испытаний системы на соответствие жестким требованиям "глобальной универсальности", предъявляемым к подобного рода документам.

Новая система создана в рамках Конвенции МОТ 2003 г. № 185 об удостоверениях личности моряков, принятой на Международной конференции труда в июне делегатами от правительств, работодателей и работников. Система представляет собой ответ на требования к глобальной безопасности с одной стороны и, с другой стороны, к гарантиям прав моряков мирового флота, который обслуживает 90 % мирового торгового обмена.

Конвенция № 185 представляет собой первую международную норму, посвященную идентификационной системе, обязательную для исполнения всеми подписавшими ее странами. Биометрический параметр системы - отпечатки пальцев -основывается на принципе "глобальной универсальности". Речь идет о том, чтобы по информации об отпечатках пальцев на удостоверении моряка, выданном в одной стране, можно было бы при помощи оборудования правильно считать информацию в любой другой стране мира.

С этой целью в марте 2001 г. Административный совет МОТ принял единый стандарт, технические требования которого обязательны для соблюдения в национальных идентификационных системах и продуктах. Цель - разместить биометрическую информацию об отпечатках пальцев в удостоверении личности моряка и затем сличать отпечатки пальцев моряка с информацией в его удостоверении.

При содействии организаций моряков и судовладельцев МОТ только что завершила шестинедельное тестирование системы. Тестирование проводилось на теплоходе "Кристал Хармони" (Crystal Harmony), принадлежащем компании Crystal Cruises и в нем приняли участие 126 моряков-добровольцев - мужчин и женщин из 30 стран, представляющих широкий спектр возрастных категорий и морских специальностей.

Были опробованы семь видов биометрической продукции, представленных различными производителями. По данным МОТ, два их них соответствуют требованиям "глобальной универсальности".

"Опубликованная информация открывает для стран возможность начать выдачу надежных удостоверений личности моряков, - заявила Клеопатра ДОУМБИЯ-ГЕНРИ, директор Департамента международных стандартов МОТ. - Мы ожидаем, что последующее тестирование позволит нам предоставить поставщикам список биометрических продуктов, соответствующих требованиям и пригодных для использования странами в процессе изготовления и выдачи новых удостоверений личности".

Конвенция № 185 была принята вместо Конвенции об удостоверениях личности моряков № 108 (1958 г.), ратифицированной 61 государством - членом МОТ, на долю которых приходится 60,7 % мирового флота.

Новая конвенция вступит в силу в феврале 2005 г., поскольку ее уже ратифицировали Франция, Иордания и Нигерия. По данным МОТ, процесс ратификации завершается и в некоторых других странах, в числе которых Филиппины, Индонезия и Индия -страны с наибольшей численностью моряков.

"Обеспечить безопасность моряков и судов, на которых они работают - важнейшая задача", - заявила Клеопатра Доумбия-Генри.