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Специалистов по МСФО не хватает

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Крупнейшие российские и иностранные корпорации испытывают трудности в связи с нехваткой специалистов, знающих методологию подготовки финансовой отчетности по МСФО.

"Безусловно, финансистов, как и любых других узкоспециализированных профессионалов, оценивают при трудоустройстве, в том числе и по наличию определенных сертификатов МСФО в области ACCA, IFA, IAB. Отсутствие/наличие сертификата - хороший повод торговаться по поводу компенсации за труд как со стороны работодателя, так и со стороны кандидата", - считает Анна ГУСАКОВА, консультант по подбору персонала Pride Consulting Group.

Ксения ТИТОВА, консультант компании БизнесЛинк Персонал, говорит, что востребованность специалистов, умеющих работать по международным стандартам финансовой отчетности, не подлежит сомнению. И уровень оплаты труда таких специалистов выше, чем у тех, кто работает только по российским стандартам. "Основываясь на своем опыте, могу сказать, что специалисты по МСФО - одни из тех, кто не снижает уровень своих зарплатных пожеланий в этом году. Специалисты по МСФО - одни из тех, кто не снижает уровень своих зарплатных пожеланий в этом году", - говорит эксперт.

Естественно, что теоретические знания, не подкрепленные практическим опытом, - это недостаточное условие для успешного трудоустройства. Проще начинать свою карьеру в сфере МСФО в крупной компании, где отчетностью по международным стандартам занимается не один сотрудник, а целый отдел (это хорошая возможность перенять опыт более опытных коллег).

Наталия СТЕКУНОВА, консультант по подбору персонала Консалтинговой группы "Альфа Персонал", считает, что получение сертификата МСФО крайне благоприятно сказывается не только на повышении уровня зарплаты специалиста. Это еще и реальный шанс поднять свою значимость в глазах работодателя. Крупнейшие российские и иностранные корпорации испытывают трудности в связи с нехваткой специалистов, знающих методологию подготовки финансовой отчетности по МСФО. Средний специалист со знанием МСФО может рассчитывать на сумму от 70 000 руб.

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