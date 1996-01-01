Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Специалистов по МСФО не хватает
Крупнейшие российские и иностранные корпорации испытывают трудности в связи с нехваткой специалистов, знающих методологию подготовки финансовой отчетности по МСФО.
"Безусловно, финансистов, как и любых других узкоспециализированных профессионалов, оценивают при трудоустройстве, в том числе и по наличию определенных сертификатов МСФО в области ACCA, IFA, IAB. Отсутствие/наличие сертификата - хороший повод торговаться по поводу компенсации за труд как со стороны работодателя, так и со стороны кандидата", - считает Анна ГУСАКОВА, консультант по подбору персонала Pride Consulting Group.
Ксения ТИТОВА, консультант компании БизнесЛинк Персонал, говорит, что востребованность специалистов, умеющих работать по международным стандартам финансовой отчетности, не подлежит сомнению. И уровень оплаты труда таких специалистов выше, чем у тех, кто работает только по российским стандартам. "Основываясь на своем опыте, могу сказать, что специалисты по МСФО - одни из тех, кто не снижает уровень своих зарплатных пожеланий в этом году. Специалисты по МСФО - одни из тех, кто не снижает уровень своих зарплатных пожеланий в этом году", - говорит эксперт.
Естественно, что теоретические знания, не подкрепленные практическим опытом, - это недостаточное условие для успешного трудоустройства. Проще начинать свою карьеру в сфере МСФО в крупной компании, где отчетностью по международным стандартам занимается не один сотрудник, а целый отдел (это хорошая возможность перенять опыт более опытных коллег).
Наталия СТЕКУНОВА, консультант по подбору персонала Консалтинговой группы "Альфа Персонал", считает, что получение сертификата МСФО крайне благоприятно сказывается не только на повышении уровня зарплаты специалиста. Это еще и реальный шанс поднять свою значимость в глазах работодателя. Крупнейшие российские и иностранные корпорации испытывают трудности в связи с нехваткой специалистов, знающих методологию подготовки финансовой отчетности по МСФО. Средний специалист со знанием МСФО может рассчитывать на сумму от 70 000 руб.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Провал резидентов
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель