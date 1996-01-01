ПНПЗ все еще ищет точку приземления

НК "Роснефть" временно приостановила подготовительные работы по проекту строительства Приморского нефтеперерабатывающего завода (ПНПЗ), сообщил "ЗР" председатель совета экологический общественной организации "Брок" (Владивосток) Анатолий ЛЕБЕДЕВ со ссылкой на источник в администрации Приморского края. По словам Лебедева, поводом для этого стали настоятельные требования дальневосточных ученых и экологов о переносе площадки будущего завода. В конце декабря 2009 г. во время визита в Приморье вице-премьер РФ, председатель совета директоров нефтяной компании "Роснефть" Игорь СЕЧИН сообщил журналистам, что твердых сроков начала строительства Приморского НПЗ пока нет.