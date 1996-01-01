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Минимальный размер уставного капитала будет повышен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Минфин РФ считает необходимым увеличить минимальный размер уставного капитала страховщиков, сообщил заместитель министра финансов Алексей САВАТЮГИН на заседании съезда Всероссийского союза страховщиков (ВСС). "В настоящее время есть аргументы как за повышение минимального уставного капитала, так и против. Проблема недокапитализации касается не только страхового рынка, но и всего финансового сектора", - сказал он, добавив, что минимальный размер уставного капитала страховщиков будет повышен. Вместе с тем Саватюгин отметил, что пока нет точной планки, до которой он должен быть увеличен. Как добавил замминистра, этот вопрос в настоящее время обсуждается.

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