Поступил очередной законопроект о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

На рассмотрение в Госдуму поступил проект закона о введении с 1 января 2011 г. прогрессивной шкалы НДФЛ. Законодатели предлагают снизить с 13% до 5% ставку налога для граждан с доходом менее 60 тыс. руб. в год. Для остальных граждан ставку предлагают увеличить. Так, для доходов от 60 до 600 тыс. руб. в год налог составит 15%, от 600 тыс. до 3 млн руб. в год - 25%, от 3 млн до 12 млн - 35%. А при доходах свыше 12 млн руб. в год гражданам придется заплатить налог по ставке 45%.