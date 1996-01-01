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От Находки до Бреста - за 7 дней

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

24 февраля в Женеве президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН, участвуя в работе 72-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН, заявил: "Одной из основных целей компании является глубокая интеграция в Евроазиатскую транспортную систему".

В своем докладе Владимир Якунин отметил, что "основой транзитных потоков в ближайшем будущем должна стать перевозка контейнерных грузов по ключевым международным транспортным коридорам, в первую очередь, трансконтинентальному направлению "Восток-Запад", основу которого составляет Транссибирская магистраль". По словам президента ОАО "РЖД", в разработанной компанией "Программе действий по развитию контейнерных перевозок с использованием Транссиба" запланировано поэтапное повышение маршрутной скорости и сокращение сроков доставки транзитных грузов в контейнерах на маршруте Находка - Красное с существующих 910 км/сутки до 1400 км к 2012 г. "Уже в 2012 г. срок доставки груза от восточных до западных границ России сократится до 7 дней, а к 2015 году за это время будет преодолеваться расстояние до Бреста", - отметил Владимир Якунин.

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