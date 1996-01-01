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В Приморском крае стартовала VI Бизнес-Премия

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморском крае стартовала VI Краевая Бизнес-Премия, организатором которой уже шестой год выступают Администрация Приморского края и Издательская компания "Золотой Рог".

Цель Премии - выявление наиболее эффективных бизнес-компаний, пропаганда достижений развивающегося бизнеса, поощрение профессиональных топ-менеджеров и социально ответственных предприятий края. Но задачи шире - утверждение принципа прозрачности бизнеса в крае и повышение инвестиционной привлекательности Приморья.

Проведение Бизнес-Премии стало заметным явлением в деловой жизни Приморского края благодаря объективности оценки итогов деятельности компаний - голосование проводится индивидуально экспертами и открытым голосование, в котором может принять каждый приморец через сайт Бизнес-Премии или бюллетенями. В Экспертный совет Премии, который возглавляет первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко, вошли 50 профессионалов из всех отраслей инфраструктуры края и представителей органов власти.

Нынешний конкурс по итогам 2009 года проводится в четырех номинациях: "Компания года", "Менеджер года", "Социально ответственный бизнес" и "Развивающийся бизнес", где учитываются основные показатели эффективности компаний: рост объема производства, валовой выручки и прибыли от продаж к предыдущему году, отсутствие просроченной задолженности по налогам и заработной плате, социальные пакеты для своих работников и участие в социальных проектах Приморья. Конкурс проводится в два этапа, его итоги будут подведены в конце апреля на торжественной церемонии награждения победителей.

Полный текст положений по номинациям VI Краевой Бизнес-Премии и список Экспертного совета опубликованы на сайте www.dv-rating.ru.

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