"Роснефть" еще не определилась с параметрами Приморского НПЗ

НК "Роснефть" продолжает выбор оптимального размера и конфигурации Приморского нефтеперерабатывающего завода, партнеров для работы над проектом, включая определение рынков сбыта и объемов выпускаемой продукции, говорится в сообщении пресс-службы ООО "РН-Приморский НПЗ".

В настоящее время "Роснефть" и ее дочернее общество "РН-ПНПЗ" уточняют схему сбыта продукции на внутренний и внешний рынки. Экспертиза проектной документации Приморского НПЗ находится в стадии завершения, федеральной службой Роспотребнадзора согласован расчетный размер санитарно-защитной зоны будущего завода.