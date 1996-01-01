ОСК рассчитывает на создание специализированных судостроительных зон

ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) к марту планирует представить на согласование в Госдуму законопроект "О мерах по поддержке судостроения и судоходства в РФ", сообщил на встрече с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ и.о. президента ОСК Роман ТРОЦЕНКО. По его словам, помимо ОСК над проектом работают Минпромторг и Минтранс. Закон предусматривает создание специализированных судостроительных зон, которые будут иметь специальные налоговые и таможенные режимы, что позволит выровнять условия хозяйствования с конкурентами ОСК в Китае и Корее. "Мы говорим о крупнотоннажном судостроении", - уточнил Роман ТРОЦЕНКО. Сейчас, по его словам, строительство танкера ледового класса облагается налогом в размере порядка $100 млн. На данный момент ведется строительство двух верфей на Дальнем Востоке, которые ОСК строит как совместные предприятия с Сингапуром и Кореей.