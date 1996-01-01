На "Звезде" все идет по плану. Корейскому

Подготовка проекта создания судостроительной верфи на ОАО ДВЗ "Звезда" в ЗАТО Большой Камень идет в плановом режиме, сообщил "ЗР" генеральный директор завода Андрей РАССОМАХИН. К середине марта ожидается завершение рабочего проекта верфи, далее он пойдет на согласование в органы Главгосэкспертизы. Руководитель завода надеется, что процесс не будет затянут, так как им занимаются московские представители Объединенной судостроительной корпорации, куда входит ДВЗ "Звезда". Андрей Рассомахин также уточнил, что одновременно продолжается процедура создания совместного с корейскими инвесторами проекта предприятия "Звезда-ДЭУ".