Дальневосточная генкомпания привлечет кредиты трех банков

Совет директоров ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) одобрил заключение договоров об открытии кредитных линий с банком "Возрождение", Банком Москвы и Газпромбанком, сообщается в материалах компании.

Привлекаемые средства предполагается использовать на финансирование текущей хозяйственной деятельности ДГК. Суммы привлекаемых средств не раскрываются. Ранее сообщалось, что Газпромбанк открыл ОАО "ДГК" кредитную линию на 2 млрд руб. сроком на 2 года. Совет директоров также одобрил заключение между ОАО "ДГК" и ООО "Пратт энд Уитни Пауэр Системз, СиАйЭс" договора поставки запасных частей для оборудования мобильных газотурбинных электростанций.