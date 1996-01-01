Студентов приглашают на форум

Второй молодежный форум "Формула успеха", организованный Региональным центром мониторинга рынка труда и сопровождения карьеры выпускников ДВГУ, Кадровой консалтинговой компанией "Карьера-Регион", кадровым агентством "Успех" при поддержке Департамента образования и науки Приморского края стартовал в Приморье.

Основная цель форума - формирование кадрового резерва молодых специалистов для компаний, работающих в Приморском крае, поддержка перспективной молодежи, ориентированной на построение профессиональной карьеры на региональном рынке труда.

Главные критерии отбора участников - это высокая мотивация к трудоустройству в компании Приморского края, хорошие и отличные показатели в учебе по профильным дисциплинам, активная жизненная позиция, здоровая амбициозность. В качестве экспертов на конкурс приглашаются представители компаний Владивостока и Приморского края. По итогам молодежного форума "Формула успеха" будет сформирован электронный сборник резюме участников для распространения среди работодателей Приморья. Победителя также ждет приз от генерального спонсора форума ОАО "МТС".

Оn-line регистрации участников Молодежного форума "Формула успеха" на Интернет-сайте "КарьерEast.ru" (www.career-east.ru) продлена до 25 февраля 2010 г. Финал конкурса состоится в конце марта.