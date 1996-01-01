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Выпускники ДВГТУ будут работать в судостроительной корпорации

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В ДВГТУ прошли переговоры представителей корпорации DSME (Республика Корея) и ОАО "Дальневосточный центр судостроения" ("ДВЦСС") с руководством вуза.

В ходе переговоров стороны отметили необходимость целевой подготовки инженеров для Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Прием в ДВГТУ по профильным специальностям "Кораблестроение", "Океанотехника", "Судовые энергетические установки", "Сварочное производство", "Технология машиностроения", "Электрооборудование судов" будет организован под программу строительства супертанкеров и газовозов.

Все выпускники будут трудоустроены на предприятиях ДЦСС и в первую очередь на судоверфи "Звезда-DSME". Теоретическое обучение будет совмещаться с практикой на головной верфи в Республике Корея.

Первый заместитель генерального директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Евгений Викторович КРАЙНОВ отметил, что уже сейчас для работы отобраны 20 выпускников ДВГТУ этого года. Прием в университет по профильным специальностям планируется увеличить в три раза.

По итогам встречи вице-президент DSME, господин Донг Хёк ПАК подчеркнул, что строительство верфи ОАО "ДЦСС" и компания DSME планируют завершить в 2012 г. На верфи намечена постройка танкеров, газовозов и других судов, для чего потребуются новые разработки.

Напомним, что по решению правительства в нашей стране в составе Объединенной судостроительной корпорации создано три центра судостроения и судоремонта. Ведущим партнером Дальневосточного центра (ОАО "ДЦСС") стала корпорация DSME (Республика Корея). Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering является специализированной судостроительной компанией мирового уровня, которая ведет строительство судов, буровых установок, плавучих платформ по добыче нефти и другой техники для освоения Мирового океана.

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