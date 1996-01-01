ДВЭУК отошла государству

ОАО "РАО ЭС Востока" решило проблему с привлечением средств федерального бюджета за счет проведения допэмиссии ОАО "ДВЭУК" в пользу государства, после чего доля энергохолдинга в управляющей компании сократилась со 100% до 0,0025%.

По сведениям "ЗР", вариант с допэмиссией ДВЭУК на сегодняшний момент оказался единственно возможным, так как допэмиссия самого "РАО ЭС Востока" неминуемо столкнулась бы с сопротивлением миноритарных акционеров энергохолдинга, в первую очередь ОАО "СУЭК".

До размещения допэмиссии уставный капитал ДВЭУК (создана РАО "ЕЭС России" 15 июля 2001 г. для осуществления антикризисного управления в энергокомпаниях, находящихся в наиболее проблемных регионах Дальнего Востока - "ЗР") составлял 150 тыс. руб. и был разделен на 150 обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб. Дополнительный выпуск объемом 17 млрд 693 млн руб. состоял из 17 млн 693 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. руб.

Привлеченные средства ДВЭУК направит на реализацию инвестиционной программы - строительство высоковольтной линии Сунтар-Олекминск (Республика Саха (Якутия), создание источников генерации с хранилищами топлива и распределительных сетей для теплоснабжения и электроснабжения на острове Русский, сетей материковой части Владивостока, строительство электрических сетей 110 кВ кольца города Благовещенска.

Стоит отметить, что бюджеты разных уровней профинансируют порядка 41,7 млрд руб. инвестиционной программы ОАО "РАО ЭС Востока", рассчитанной на период 2008-2013 гг. Такой объем госфинансирования предусмотрен федеральной целевой программой "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.".

Предполагается, что инвестиционная программа будет частично профинансирована за счет собственных средств компаний холдинга, а также за счет средств частных инвесторов. "При этом основной объем финансирования будет поступать из средств федерального бюджета, а также из средств бюджетов субъектов РФ", - говорится в отчете компании за 4-й квартал.

При этом "ЭС Востока" не приводят общий объем инвестиций, предусмотренный ФЦП. Ранее же сообщалось, что инвестиционная программа "ЭС Востока" на 2009-2013 гг. оценивается в 197,4 млрд руб., а почти половина этих средств является дефицитной - 99,3 млрд руб.

Основными направлениями инвестиционной деятельности холдинга называет покрытие существующего дефицита мощности и удовлетворение перспективного спроса на электроэнергию (в т.ч. в Приморском крае, Сахалинской области), модернизацию старых и строительство новых мощностей и оборудования, а также создание резервов в энергосистеме (резервные ЛЭП, подстанции, резервы мощности и т.д.).

Приоритетными направлениями инвестпрограммы компания считает удовлетворение растущего спроса на электрическую энергию и мощность на юге Приморья и обеспечение энергоснабжения на острове Русский для обеспечения проведения саммита АТЭС в 2012 г., замещение выбывающих мощностей Сахалинской ГРЭС, обеспечивающих дефицитный Центральный энергоузел Сахалинской энергосистемы.

Также в отчете сообщается, что холдинг прогнозирует значительный рост электропотребления по Дальнему Востоку до 2020 г., связанный с развитием экономики и промышленным ростом.