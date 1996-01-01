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Безработных в Хабаровском крае больше, чем вакансий

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Мониторинг рынка труда в Хабаровском крае по его основным параметрам (изменение числа безработных, количество вакантных рабочих мест, наличие простоев у предприятий, вынужденных отпусков, сокращенных графиков работы) выявил ряд негативных явлений на рынке труда. Так, по состоянию на 13 февраля 2009 г. численность безработных граждан составила 28,6 тыс. человек. Численность вакансий составляла 11,8 тыс. единиц. Это больше, чем ожидалось по оптимистическому варианту, но меньше пессимистического прогноза. Сгладить последствия безработицы удалось частично за счет общественных работ, в которых приняли участие 17 093 человека. Специалисты опасаются повторения пика прошлого года, когда в мае было зарегистрировано 33,9 тыс. безработных в крае.

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