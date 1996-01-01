На сайте dvif.org открыта регистрация

15 февраля на сайте www.dvif.org открыта регистрация для желающих стать участниками ДВИФа. Там же в ближайшее время будет размещена техническая программа форума и другие подробности. В этом году ДВИФ-2010 пройдет с 19 по 21 мая. Главный акцент будет сделан на практическом применении в регионе инфотелекоммуникационных технологий и достижений IT-индустрии. В рамках ДВИФа традиционно пройдет церемония вручения Дальневосточной интернет-премии "Стерх", Дальневосточный этап Всероссийского интернет-марафона, выставка телекоммуникационного оборудования. Впервые участники форума будут приглашены на церемонию награждения победительниц регионального конкурса "Мисс Интернет Дальнего Востока". Организаторы мероприятий стараются сохранить главные принципы ДВИФа - бесплатное участие для докладчиков и слушателей и отсутствие коммерческого давления на программу.