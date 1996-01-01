Каждый пятый житель Хабаровска занят в малом бизнесе

Почти на 3% увеличилось в прошлом году число жителей Хабаровска, занятых в сфере малого бизнеса, сообщила сотрудница пресс-службы мэрии Хабаровска Мария ЩИНОВА. И если в кризисный год крупный бизнес просел, то малый дал рост в 17%.

Сегодня число хабаровчан, задействованных в малом предпринимательстве, составляет 107 тысяч, по данным мэрии. Это 31% от всех жителей дальневосточной столицы, занятых в экономике города. Как сообщил вице-мэр Хабаровска Валерий КАЗАЧЕНКО, в настоящее время в краевом центре работают 7900 малых предприятий и 14500 индивидуальных предпринимателей.

Что касается специализации, то по-прежнему в лидерах торговля - в ней задействовано 46,2% всех малых предприятий. На втором месте - операции с недвижимостью, эту деятельность предпочли 18%, замыкает первую тройку строительство - 13,4%. 135 млрд руб. - таков оборот малого бизнеса по итогам прошлого года, в сравнении с 2008-м он вырос на 17%. Городские власти резко усилил внимание к предпринимательству, которое сегодня дает 30% в общей сумме уплаченных налогов.