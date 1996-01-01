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Амурский судостроительный завод, по планам правительства, оживит "Корвет"
Ситуация на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре, который в прошлом году из-за отсутствия заказов оказался на грани банкротства, постепенно улучшается, считает полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Виктор ИШАЕВ, поскольку "заказы пошли".
На прошлой неделе он побывал на заводе. По словам полпреда, пришел заказ на многоцелевой военный корабль "Корвет", в этом году порядка 1,3 млрд рублей будет освоено на этом проекте. Есть заказы на морской буксир-спасатель, ожидаются заказы на нефтеналивные танкеры. Однако, как отметил Виктор Ишаев, финансирование строительства и ремонта подводных лодок остается проблемой: потребность в средствах составляет 4,5 млрд руб., а государство планирует выделить лишь 100 млн руб.
Таким образом, можно констатировать, что Минобороны вняло прямой рекомендации премьера Владимира ПУТИНА, который в начале декабря минувшего года посоветовал военным финансировать работу по строительству корвета на АСЗ, "чтобы верфь не была коробкой, вокруг которой не будет происходить реальных действий". Однако вопрос по работам с подлодками, судя по всему, остается открытым. И это несмотря на то, что в конце 2009 года Владимир Путин обещал выделить заводу в рамках гособоронзаказа дополнительные 3 млрд руб. к тем 1,6 млрд руб., что ранее гарантировало правительство. Согласно документу, эти средства завод будет получать ежегодными траншами.
В 2009 г. завод имел общий долг в 36 млрд рублей. В мае 2009 г. во время рабочей поездки премьер-министра Владимира Путина в Комсомольск-на-Амуре было принято решение о продаже государству контрольного пакета акций завода за символическую сумму. В рамках реструктуризации долга пакет акций в 59,12% передали Сбербанку - основному кредитору предприятия, а потом - государству. Сейчас 77% акций предприятия сосредоточено в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Как было озвучено 18 февраля на встрече президента Романа ТРОЦЕНКО с премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ, российская судостроительная отрасль в 2009 году показала рост в 62%. 118 кораблей и судов сейчас находятся в портфеле заказов "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК). Однако остаются проблемы создания специальных судостроительных зон, которые будут иметь особые налоговые и таможенные режимы, что позволит российским корабелам в равных условиях конкурировать на мировом рынке. По словам Романа Троценко, который в октябре 2009 г. возглавил ОСК, законопроект о поддержке отечественного кораблестроения застрял на межведомственном согласовании (есть вопросы у Минфина), но будет внесен для рассмотрения в Госдуму в марте.
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