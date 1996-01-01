НМТП добавил сразу 32 %

Находкинский морской торговый порт, входящий в группу "ЕвразХолдинг", в январе-ноябре 2004 г. в сравнении с аналогичным периодом 2003 г. увеличил суммарный грузооборот на 32 %, до 7 млн 415,4 тыс. тонн, сообщили "ЗР" в пресс-службе порта.

В экспортном направлении порт переработал 7 млн 246,5 тыс. тонн грузов, что на 32,4 % больше, чем в январе-ноябре 2003 г.

Объем черных металлов, перерабатываемых портом, увеличился на 33,9 % и составил 4 млн 802,1 тыс. тонн, чугуна - в 3,8 раза и составил 310,7 тыс. тонн. Кроме того, в январе-ноябре портом переработано 231 тыс. тонн цветных металлов, 1 млн 105 тыс. тонн леса и 750,2 тыс. тонн угля.

В импортном направлении переработано 166,8 тыс. тонн грузов, что на 25,5 % больше, чем в январе-ноябре 2003 г.

За 11 месяцев 2004 г. порт обработал 10 9813 вагонов и 10 999 TEU (20-футовые контейнеры).

Большую часть грузооборота порта составляют черные металлы, поступающие на экспорт с металлургических комбинатов "ЕвразХолдинга": Западносибирского, Новокузнецкого и Нижнетагильского.