ВМТП добавил 3,5 %

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), по оперативным данным, в январе-октябре 2004 г. в сравнении с аналогичным периодом 2003 г. увеличил перевалку грузов на 3,5 %, до 6 млн 764,2 тыс. тонн, сообщили "ЗР" в пресс-службе порта.

В структуре грузооборота преобладают металлы экспортного направления - 66,2 % от общего грузооборота.

24 ноября портом был установлен новый рекорд суточной грузопереработки - 57 тыс. тонн генеральных грузов -рулонная и листовая сталь, стальная заготовка, стальные слябы, контейнеры и целлюлоза.

За 11 месяцев 2004 г. через порт Владивосток перевалено 518,1 тыс. тонн экспортных грузов, что на 1,14 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а также 554,6 тыс. тонн импортных грузов.

Кроме того, обработано 1025,6 тыс. тонн каботажных грузов. Наибольший удельный вес в объеме каботажных грузов занимали грузы Камчатского, Сахалинского и Чукотско-арктического направлений.

В январе-ноябре ВМТП увеличил обработку судов на 50,7 % - до 2 546 судов, в том числе 1580 единиц под российским флагом и 966 единиц под иностранными флагами.

В порту Владивосток наблюдается устойчивое увеличение контейнеризированных грузопотоков.

Владивостокский контейнерный терминал (ВКТ) переработал 93 423 TEU (20-футовый контейнер), что на 17,1 % больше, чем в январе-ноябре 2003 г.