Докеры против планов РЖД

Первыми из приморских портовиков на инициативу РЖД ответили... докеры Восточного порта, обратившиеся с открытым письмом к премьеру ФРАДКОВУ, министру транспорта ЛЕВИТИНУ и губернатору ДАРЬКИНУ.

"Коллектив Восточного порта намерен сообщить о последствиях, которые повлечет за собой принятие данного решения. В 2004 г. в Восточном порту планируется переработать более 20 млн тонн экспортно-импортных грузов. Большая часть терминалов в порту высокотехнологичны, имеют узкую специализацию и ориентированы на определенный грузопоток: уголь, минеральные удобрения, контейнерные грузы, лес, металл, метанол и др. Основную часть экспортных и импортных цен российских товаров, отправляемых через дальневосточные порты, составляют именно затраты на ЖД, и экономика портов нашего региона складывается буквально из этих нескольких процентов тарифа.

Учитывая значительную удаленность дальневосточных портов от центральной России, можно уверенно прогнозировать, что предстоящее увеличение ЖД-тарифов и плат поставит грузоотправителей перед жестким выбором: от частичного сокращения своих грузопотоков до полного отказа от работы в направлении Дальнего Востока и переориентации грузов в западные порты.

Профсоюз докеров Восточного порта просит Правительство РФ принять справедливое решение, не ущемляющее интересы отечественных предприятий и жителей Дальнего Востока", говорится в заявлении.