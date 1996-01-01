Тарифы железнодорожников разорят порты?

Как заявил вице-президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Салман БАБАЕВ, в следующем году РЖД на 12,5 % повышают тарифы при перевозках грузов в направлении морских портов. При этом в РЖД считают, что индексация тарифов не повлияет на конкурентоспособность российских портов по сравнению с иностранными. Однако эксперты утверждают обратное .

ОАО "РЖД" предлагает в следующем году ввести дифференцированную индексацию тарифов на грузовые перевозки. Как сообщил на брифинге в конце прошлой недели вице-президент ОАО "РЖД" Салман Бабаев, компания считает необходимым в 2005 г. повысить тарифные ставки при перевозках грузов в направлении морских портов на 12,5 % при сохранении тарифов в направлении пограничных переходов на уровне 2004 г. Он пояснил, что после унификации грузовых железнодорожных тарифов в августе 2003 г. экспортеры, используя фактор низких тарифных ставок, переориентировали грузопотоки на российские порты. Так, по итогам 9 месяцев 2004 г. средняя доходная ставка на экспортные перевозки в направлении пограничных переходов составила 362,4 коп./10 ткм, а в направлении российских портов - всего 186,1 коп./10 ткм.

Салман Бабаев отметил, что применение в 2005 г. общего индекса для всех тарифов Прейскуранта № 10-01 приведет к дальнейшей переориентации грузопотоков. При сохранении темпов роста удельного веса перевозок экспортно-импортных грузов через российские порты на уровне 2004 г. для обеспечения планируемых доходов от грузовых перевозок потребуется индексация тарифов в размере, превышающем верхнюю границу целевой инфляции (9,9 %). Кроме того, увеличение грузопотоков через российские порты требует значительных капитальных вложений в развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам. При этом, по словам Салмана Бабаева, дифференцированная индексация тарифов на грузовые перевозки практически не отразится на конечной цене продукции. По его мнению, повышение цен на грузы намного опережает рост тарифов. Он отметил, что индексация тарифов вызовет увеличение транспортной составляющей в конечной цене продукции всего на 1,2 % по сравнению с 2004 г. и будет ниже, чем в 2003 г.

Специалисты восприняли позитивное для РЖД повышение тарифов несколько негативно. По их мнению, РЖД просто хотят повысить тарифы под прикрытием акции против российских портов. "Российские железные дороги повышают тарифы не имея на то, по сути, никакого обоснования, - сказал независимый транспортный эксперт Алексей БЕЗБОРОДОВ. - Любая монополия должна хотя бы по этическим соображениям обосновывать перед рынком свои тарифы. Но никакого аудита РЖД не проводили, а обоснования в виде кредитных рейтингов явно не достаточно. Обоснование одно: российские порты не справляются с грузопотоком. На сегодня никаких доказательств существующих или в последствии повышаемых тарифов нет".