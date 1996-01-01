Лизинг спецтехники на подъеме

В ЗАО "ДельтаЛизинг" отмечают, что в январе спрос на рынке лизингового финансирования значительно активизировался и вышел на уровень января докризисного 2008 года.

По сравнению с январем 2009 года количество выданных заявок на финансирование возросло более чем в два раза. По оценкам компании, наибольший интерес к поиску и привлечению инвестиций проявляет бизнес Дальневосточного региона. Проекты из Приморья, Хабаровска и Южно-Сахалинска составили свыше половины от всех профинансированных ЗАО "ДельтаЛизинг" с начала года. Самыми востребованными на Дальнем Востоке предметами лизинга стали спецтехника и грузовой автотранспорт. Основные лизингополучатели – предприятия горнорудной промышленности, строительства и торговли.

– Эксперты прогнозируют рост рынка в 2010 году на уровне 10-15%. На сегодняшний момент динамика продаж довольно оптимистична, и мы уверены, что этот тренд окрепнет и подтвердит прогнозы аналитиков, – прокомментировала ситуацию директор по маркетингу и продажам ЗАО "ДельтаЛизинг".