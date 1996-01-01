www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.49 р. 100 JPY: 56.45 р.
EUR: 73.93 р. 10 CNY: 93.66 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Высокооктановый рынок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Бизнес-план ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ХНПЗ) по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов выполнен на 100 %. С начала года переработано 2,8 млн тонн. Об этом в интервью "ЗР" в Хабаровске" заявил главный инженер предприятия Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, объем инвестиций в капитальное строительство в 2004 г. составил 368,5 млн рублей. В марте сдана в эксплуатацию установка изомеризации мощностью 100 тыс. тонн в год, которая позволяет выпускать высокооктановые бензины с пониженным содержанием бензолов. По качеству хабаровские бензины соответствуют всем ГОСТовским характеристикам и даже превосходят их по некоторым параметрам. Бензин Аи-95 входит в число 100 лучших товаров России.

Также, сообщил главный инженер, в декабре введены в эксплуатацию два новых резервуара для хранения нефтепродуктов. Емкость каждого из них составляет 20 тыс. тонн. Они снабжены алюминиевыми понтонами и автоматической станцией пенотушения, являются экологически безопасными конструкциями. Понтоны, в частности, не позволяют выбрасывать в воздух легкие углеводороды.

В этом году начато сооружение эстакады слива светлых нефтепродуктов, продолжено строительство котельной, ввод которой запланирован в следующем году.

- Каков объем инвестиционной программы 2005 года, что планируется сделать?

- Будет продолжено строительство объектов, начатых в этом и предыдущих годах. Одним из главных станет монтаж установки по переработке нефтешлама, которая позволит за несколько лет очистить расположенный на территории предприятия пруд-отстойник, где в течение долгого времени скапливались отходы нефтепереработки. Инвестиционная программа на 2005 год составляет 300 млн рублей. На предприятии будет продолжена реализация программы капитальной реконструкции, рассчитанной до 2010 года.

- Расскажите, пожалуйста, об этой программе подробнее.

- Программа реконструкции, рассчитанная на 10 лет, состоит из нескольких этапов и предусматривает как модернизацию и реконструкцию существующих на предприятии мощностей, так и строительство новых установок. Летом этого года в Кремле состоялось подписание соглашения между "Группой Альянс" и южнокорейской корпорацией "Самсунг". В рамках этого договора в модернизацию Хабаровского нефтереперарабатывающего завода будет инвестировано $ 500 млн. По программе реконструкции к настоящему времени подписаны лицензионные соглашения, подготовлены базовые проекты строительства установок гидроочистки (по улучшению качества дизельного топлива) и гидрокрекинга (по увеличению выпуска светлых нефтепродуктов). В стадии завершения находятся контракты по разработке базовых проектов установок по производству водорода и серы. В целом программа предусматривает строительство целого комплекса объектов, которые позволят как увеличить объем выпуска продукции, так и приблизить ее к мировому уровню качества.

- Делается ли ставка на сахалинскую нефть?

- Нет. Завод традиционно работает на сибирской нефти. Она завозится цистернами по железной дороге. Наши надежды - на строительство нефтепровода Сибирь - Тихий океан через Хабаровск. В этом случае завод будет стабильно обеспечен качественным и недорогим сырьем.

- Что дало предприятию включение в состав ОАО "НК “Альянс”?

- Были решены главные задачи. Во-первых, начата и успешно реализуется реконструкция, которая требовалась предприятию как воздух. Во-вторых, мы стабильно начали получать сырье. До этого из-за отсутствия сырья случалось, что завод останавливался 3-4 раза в год. А что значит остановиться зимой?! Запуск потом стоит героических усилий. И в-третьих, у нас больше не болит голова за реализацию продукции. Наша задача - производить высококачественные нефтепродукты, модернизировать производство.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru