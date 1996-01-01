Высокооктановый рынок

Бизнес-план ОАО "Хабаровский нефтеперерабатывающий завод" (ХНПЗ) по переработке нефти и выпуску нефтепродуктов выполнен на 100 %. С начала года переработано 2,8 млн тонн. Об этом в интервью "ЗР" в Хабаровске" заявил главный инженер предприятия Евгений ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, объем инвестиций в капитальное строительство в 2004 г. составил 368,5 млн рублей. В марте сдана в эксплуатацию установка изомеризации мощностью 100 тыс. тонн в год, которая позволяет выпускать высокооктановые бензины с пониженным содержанием бензолов. По качеству хабаровские бензины соответствуют всем ГОСТовским характеристикам и даже превосходят их по некоторым параметрам. Бензин Аи-95 входит в число 100 лучших товаров России.

Также, сообщил главный инженер, в декабре введены в эксплуатацию два новых резервуара для хранения нефтепродуктов. Емкость каждого из них составляет 20 тыс. тонн. Они снабжены алюминиевыми понтонами и автоматической станцией пенотушения, являются экологически безопасными конструкциями. Понтоны, в частности, не позволяют выбрасывать в воздух легкие углеводороды.

В этом году начато сооружение эстакады слива светлых нефтепродуктов, продолжено строительство котельной, ввод которой запланирован в следующем году.

- Каков объем инвестиционной программы 2005 года, что планируется сделать?

- Будет продолжено строительство объектов, начатых в этом и предыдущих годах. Одним из главных станет монтаж установки по переработке нефтешлама, которая позволит за несколько лет очистить расположенный на территории предприятия пруд-отстойник, где в течение долгого времени скапливались отходы нефтепереработки. Инвестиционная программа на 2005 год составляет 300 млн рублей. На предприятии будет продолжена реализация программы капитальной реконструкции, рассчитанной до 2010 года.

- Расскажите, пожалуйста, об этой программе подробнее.

- Программа реконструкции, рассчитанная на 10 лет, состоит из нескольких этапов и предусматривает как модернизацию и реконструкцию существующих на предприятии мощностей, так и строительство новых установок. Летом этого года в Кремле состоялось подписание соглашения между "Группой Альянс" и южнокорейской корпорацией "Самсунг". В рамках этого договора в модернизацию Хабаровского нефтереперарабатывающего завода будет инвестировано $ 500 млн. По программе реконструкции к настоящему времени подписаны лицензионные соглашения, подготовлены базовые проекты строительства установок гидроочистки (по улучшению качества дизельного топлива) и гидрокрекинга (по увеличению выпуска светлых нефтепродуктов). В стадии завершения находятся контракты по разработке базовых проектов установок по производству водорода и серы. В целом программа предусматривает строительство целого комплекса объектов, которые позволят как увеличить объем выпуска продукции, так и приблизить ее к мировому уровню качества.

- Делается ли ставка на сахалинскую нефть?

- Нет. Завод традиционно работает на сибирской нефти. Она завозится цистернами по железной дороге. Наши надежды - на строительство нефтепровода Сибирь - Тихий океан через Хабаровск. В этом случае завод будет стабильно обеспечен качественным и недорогим сырьем.

- Что дало предприятию включение в состав ОАО "НК “Альянс”?

- Были решены главные задачи. Во-первых, начата и успешно реализуется реконструкция, которая требовалась предприятию как воздух. Во-вторых, мы стабильно начали получать сырье. До этого из-за отсутствия сырья случалось, что завод останавливался 3-4 раза в год. А что значит остановиться зимой?! Запуск потом стоит героических усилий. И в-третьих, у нас больше не болит голова за реализацию продукции. Наша задача - производить высококачественные нефтепродукты, модернизировать производство.