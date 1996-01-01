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"Хабаровский НПЗ" обновляет оборудование
Первая очередь химводоподготовительной установки (ХВПУ) пущена в эксплуатацию на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе НК "Альянс" в рамках осуществляемой генеральной реконструкции. Новая установка будет подавать химочищенную воду в заводские котельные и на проектируемый вакуумный блок реконструируемой битумной установки, а также обессоленную воду на проектируемую водородную установку комплекса гидрогенизационных процессов, говорится в официальном сообщении компании.
ХВПУ вводится двумя очередями. Ввод 1-й очереди ХВПУ позволил вывести из эксплуатации устаревшее изношенное оборудование. По своему оснащению, технологическим решениям (применение противоточного ионирования) новая установка предварительной очистки воды на Хабаровском НПЗ является одной из самых современных среди промышленных предприятий Дальневосточного региона.
ДосьеХабаровский НПЗ обеспечивает около 30% потребностей в нефтепродуктах в Хабаровском крае, Амурской области, ЕАО и Приморье. С завершением в 2012 году генеральной реконструкции завода весь объем производимых моторных топлив будет соответствовать стандарту Евро-4, с последующим переходом на Евро-5.
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