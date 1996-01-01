"Дальзавод" да не тот

Судоремонтное предприятие ОАО "ХК "Дальзавод" полностью прекратило свою деятельность. 31 декабря 2009 года стал последним рабочим днем на бывшем флагмане отечественного судоремонта.

В связи с ликвидацией предприятия почти тысяча человек из трудившихся на нем в последние месяцы 1165 сотрудников были уволены и пополнили ряды безработных. По информации председателя профсоюзного комитета "Дальзавода" Николая БОМКО, планируется, что примерно 400 человек из уволенных дальзаводчан – корпусники, трубопроводчики, дизелисты, сварщики, ряд инженерно-технического персонала примет предприятие ОАО "Дальзавод".

Это общество также занимается судоремонтом, в том числе и военным. В частности, в январе этого года планируется поставить на ремонт два боевых корабля Тихоокеанского флота – БПК "Адмирал Пантелеев" и гвардейский ракетный крейсер "Варяг". "Малому "Дальзаводу", как его называют сами сотрудники, принадлежит и часть технологических объектов, бывших ранее в собственности ОАО "ХК "Дальзавод".