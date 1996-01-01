"Петропавловск" выплатит промежуточные дивиденды

Группа компаний "Петропавловск", одна из крупнейших в РФ горнодобывающих и золотодобывающих компаний, по итогам 2009 года произвела 486,8 тысячи унций золота, что на 21% выше показателя 2008 года. Как сообщает пресс-служба компании, в 2010 году "Петропавловск" рассчитывает произвести порядка 670-760 тысяч унций золота.

В соответствии с предварительными итогами продаж совет директоров объявил о выплате промежуточных дивидендов в размере 0,07 фунта стерлингов на акцию (около 3,4 рубля), которые должны быть выплачены до 30 марта 2010 года.