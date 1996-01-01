Свинцово-цинковые планы

Во втором квартале нынешнего года ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" (ГМК) переориентировал свою деятельность исключительно на экспорт сырья - свинцово-цинкового концентрата. В то же время свинцовый завод в Рудной Пристани перешел на переработку покупного аккумуляторного лома и чернового свинца.

Чем это вызвано, почему ГМК отказался от реализации инвестиционного проекта по реконструкции единственного до недавних пор в стране свинцового завода-переработчика сырья (остальные давно потребляют свинцовый лом), в интервью "ЗР" рассказывает вице-президент Управляющей компании ОАО "ГМК" Виктор ДЕМЕНКОВ.

Судьба завода

- Говорят, весь концентрат сейчас экспортируется в связи с ростом мировых цен на свинец. А если завтра цены упадут? Почему свернут проект по строительству нового металлургического завода в Рудной Пристани?

- Цены выросли на свинец на 25 %, на цинк остались прежними. Весь свинцово-цинковый концентрат со второго полугодия идет на экспорт, в основном в Японию и Корею. Завод работает на давальческом сырье - это лом и черновой свинец со стороны. Также ставится задача привлечь аккумуляторный лом со всего Дальнего Востока, чтобы максимально загрузить мощности. Пока они загружены на 30 %, но уже в следующем году этот показатель вырастет до 60 %. Значительный износ заводского оборудования и зданий вызывают постоянные нарекания контролирующих органов: есть предписания приостановить работу. Действующая на металлургическом заводе технология давно устарела, она наименее прибыльная из применяемых в мировой практике. Ограничения, связанные с техническими проблемами, и изменение внешних экономических условий побудили нас изменить структуру перерабатываемого сырья.

Три года назад мы планировали перевести завод на новую технологию плавки концентрата в "жидкой" ванне, но сначала решили посмотреть, как покажет себя этот метод в Китае, а там ожидаемый эффект не был достигнут. Вопрос реконструкции временно отложен. Кроме того, все современные технологии требуют переработки больших объемов концентратов, не менее 100 тыс. тонн в год, чтобы производство было рентабельным. А ГМК выпускает не более 70 тыс. тонн свинцово-цинкового концентрата. На реконструкцию нужно более $ 7-8 млн инвестиций. Можно найти инвестора, но рассчитаться с ним возможно лишь при эффективной работе при наличии достаточного объема сырья для переработки.

Будем ремонтировать и реконструировать имеющееся оборудование, здания и решать вопрос с обеспечением завода сырьем. Не исключено, что, кроме лома, будет использоваться и покупной или давальческий свинцовый концентрат с высоким содержанием драгметаллов (серебра, золота). А пока нам выгоднее экспорт концентратов. По прогнозу аналитиков, цены на мировом рынке на свинец и цинк будут оставаться высокими.

В начале года на металлургическом заводе было занято 200 человек, к концу года останется 100: сокращение персонала неизбежно из-за временного сокращения объемов производства. Но это не значит, что люди уволены, многие трудоустроены на других участках ГМК.

Длинный рубль не всегда сладкий

- Каковы итоги работы предприятия в этом году?

- Я бы назвал нынешний год годом упущенных возможностей. За 9 месяцев получена небольшая прибыль - 497 тыс. руб. С мая по сентябрь производственная программа выполнялась не в полном объеме - за год она будет недовыполнена на 10 %. За 9 месяцев выпущено товарной продукции на сумму 495 млн руб. (128 % к уровню прошлого года), а реализовано на 490 млн руб. (159 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Несмотря на недовыполнение плана, в целом показатели выше прошлогодних: выручил задел первых четырех месяцев этого года. Помог и ценовой фактор.

Отставание от плана вызвано прежде всего оттоком рабочей силы: горняки подались за длинным рублем в серебро- и золотодобывающие артели Дальнего Востока. Мы не можем угнаться за золотаишниками. Но длинный рубль не такой уж сладкий: это работа без выходных, до 12 часов в день по 3-6 месяцев, вдали от семьи, потеря здоровья. Нередко почасовая оплата у нас даже больше, чем в артелях. Мы создаем все условия, повышающие мотивацию труда подземных рабочих: сегодня они зарабатывают до 22 тыс. руб. в месяц. Тем не менее не хватает минимум 50 забойщиков, проходчиков. Другая составляющая кадровой проблемы - нехватка квалифицированных кадров, профессионалов. Старики уходят, зеленую молодежь всему надо учить, ведь нередко приходят люди с неполным средним образованием - с 7-9 классами, других нет! Почти не осталось людей от 30 до 40 - наиболее оптимального возраста.

Предприятию не хватает средств на развитие, модернизацию основных фондов, износ которых в среднем - 55 %, на отдельных рудниках - до 80 %. В этом году пришлось привлекать кредитные ресурсы банков. За последние три года только в оборудование Николаевского рудника вложено $ 4,5 млн. Потребность же гораздо выше. Поддерживаем действующие мощности, осуществляем простое воспроизводство основных фондов.

Инвестиции - в развитие

- На какие средства сегодня живет ГМК?

- Основная деятельность финансируется за счет собственных средств, а инвестиционная - частично своих и привлеченных. В этом году в развитие предприятия вложено около 40 млн руб., из них 27 млн - в новое оборудование. До конца года планируем направить на модернизацию производственных фондов еще $ 1,5 млн - это кредитные ресурсы одного из зарубежных банков. Разработана инвестиционная программа на этот и следующий годы, по которой в развитие производства будет вложено более $ 2 млн. Деньги пойдут на новое оборудование и строительство Майминовского рудника, вскрытие запасов руды нижних горизонтов Николаевского рудника. В этом году на Майминовке построена трансформаторная подстанция, протянута ЛЭП, рудник получил более дешевую электроэнергию; строятся вентиляторная установка, компрессорная станция, комплекс подземных сооружений. До конца года сдадим в эксплуатацию здание вентиляторной. В начале следующего года закончим строительство Майминовского пускового комплекса. В следующем году Майминовка даст около 68 тыс. тонн полиметаллической руды с богатым содержанием серебра (400 г на тонну руды, до 2,5 кг - на тонну концентрата), в том числе около 25 тонн серебра.

Николаевка получит дополнительно два новых подземных самосвала, погрузочно-транспортную машину, два моторных агрегата для вспомогательных машин, несколько буровых станков. 7,5 млн руб. будет направлено на создание автоматизированной системы контроля и учета потребляемой электроэнергии, внедрение которой позволит снизить затраты на электро- и теплоэнергию. На руднике "Николаевском" будем строить насосную, продолжать проходку выработок по вскрытию нижнего горизонта. На месторождении "Южном" ведем работы по вскрытию нижнего горизонта 480-го: на этом руднике будут подготовлены запасы руды еще на 4 года. Благодаря этим мерам планируем увеличить добычу руды на 10 % (сравнительно с планом-2004).

- Раньше ГМК ежегодно требовался указ президента, определяющий экспортные квоты, и из-за задержки высочайшего разрешения предприятие несло убытки. Что сегодня?

- Последние два года достаточно постановления правительства, определяющего экспортные квоты на концентраты цветных металлов, содержащих драгметаллы. В 2004 г. оно вышло почти вовремя. Заявку на будущий год мы отправили: просим разрешить экспорт 49 тыс. тонн цинкового концентрата и 24 тыс. тонн - свинцового. В этом году свинцовую квоту - 14,5 тыс. тонн выберем полностью. Цинковую - 45,8 тыс. тонн - не доберем примерно на 7 тыс. тонн. Советской планки - добычи 1,2 млн тонн руды в год - мы, конечно, не достигли: последние годы держимся на отметке в 800 тыс. тонн. В этом году из-за срыва выполнения плана будет около 700 тыс. На будущий год рассчитываем взять реванш и добыть около 900 тыс. тонн.

- "Дальполиметалл", помнится, задолжал в свое время швейцарскому "Гленкору" $ 10 млн. ГМК взял должок на себя. Удалось ли погасить его?

- ГМК пришлось взять на себя не только долг "Гленкора" - это $ 8 млн, но и всю задолженность "Дальполиметалла" по кредитам перед Сбербанком РФ. За 3,5 года все долги перед швейцарской компанией погашены. "Гленкор" - наш надежный партнер, трейдер, через которого экспортируется концентрат. Сотрудничество строится на взаимовыгодных условиях, предусмотрена частичная предоплата за продукцию. "Гленкор" оказывает и инвестиционную помощь.

Горняки объединяют усилия

- Правда ли, что на базе ГМК будет создаваться холдинг?

- Эта идея принадлежит Василию УСОЛЬЦЕВУ. Главная цель - повышение финансовой независимости компании в периоды ухудшения условий для ведения бизнеса, возможность осуществлять более гибкую финансовую политику. Будет расширена география производства за счет приобретения лицензий и ведения работ в разных районах края на золото- и серебросодержащих месторождениях. Возможно, будем сотрудничать в той или иной форме с дальнегорской ПГРК "Восток", которая хочет возобновить разработку серебряного месторождения в Тернейском районе. Если упадут цены на одни металлы, сможем поддерживать производство за счет реализации других.

Реальный шаг к объединению горнодобытчиков - создание филиала ГМК в п. Светлогорье Пожарского района: в июне филиал заключил договор с внешним управляющим Лермонтовской ГРК Борисом МЕДВЕДЕВЫМ об оказании услуг по добыче и переработке вольфрамовой руды с получением вольфрамового концентрата. Возглавил филиал бывший директор свинцового завода Евгений КУБЫШКИН. В него перешли работать из ЛГРК около 160 человек. С октября нам удалось запустить производство на Лермонтовке, получить первые 80 тонн вольфрамового концентрата, а ведь ЛГРК - градообразующее предприятие для п. Светлогорье, на ней держится вся "социалка". Чтобы выйти с этим концентратом на мировой рынок, надо улучшать его качество, чем мы и занимаемся.

К середине декабря на Лермонтовке планируется провести большой объем вскрышных работ в объеме 14 тыс. кубометров - хватит для месячного обеспечения фабрики рудой. До конца года рассчитываем выпустить 180 тонн качественного концентрата. В дальнейшем ежемесячно необходимо производить вскрышные работы в объеме 40-50 тыс. кубометров, что позволит добывать 10-12 тыс. тонн руды, полностью загрузить производственные мощности обогатительной фабрики и получать прибыль. Пока фабрика перерабатывает только 5-6 тыс. тонн руды, работает в режиме запуска. Все эти проблемы можно решить уже в 2005 г. В конце нынешнего года состоится арбитражный суд, который определит дальнейшую судьбу ЛГРК. Хотя от этого зависят и перспективы дальнейшего сотрудничества с ЛГРК, наша стратегия в отношении Лермонтовки не изменится.