www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.95 р. 100 JPY: 58.43 р.
EUR: 75.15 р. 10 CNY: 95.03 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Пилон из арматуры

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На проектную отметку выведены 24 опоры моста на остров Русский. На одном из ключевых объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке активными темпами ведется монтаж пролетного строения эстакадной части мостового перехода, бетонирование основных и вспомогательных конструкций, армирование ростверков 320-метровых пилонов по обеим сторонам пролива Босфор Восточный.

По словам директора филиала "УСК МОСТ" во Владивостоке Алексея БАРАНОВА, несмотря на сложные погодные условия, работы ведутся на всех 33-х опорах мостового перехода в штатном режиме. На материковой части моста сейчас проходит одна из знаковых операций. Здесь мостостроители ведут сооружение самой массивной и самой сложной по конфигурации захватки на анкерной опоре М-1. Объем поданного на высоту 35 метров бетона составит около 1000 кубометров. А всего в тело опоры будет уложено около 9 тысяч кубометров высококлассного бетона. М-1 имеет П-образную форму и является самой массивной из пяти мостовых опор, расположенных на мысе Назимова. В перспективе именно она выполнит функцию переходной опоры, одновременно приняв на себя горизонтальную нагрузку от пролетного строения эстакады и балки жесткости центрального пролетного строения. На острове Русский одним из самых важных на сегодняшний день участков является строительная площадка пилона М-7, где ведется армирование ростверка. Вязание арматурного каркаса – один из сложнейших этапов возведения 320-метрового пилона: общий вес арматуры, которую предстоит смонтировать, составит почти 3000 тонн.

На сооружение мостового перехода через пролив Босфор Восточный предусмотрено финансирование в объеме 34005,8 млн руб., с начала работ на 1.01.2010 г. освоено 10620,5 млн руб.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru