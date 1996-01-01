Пилон из арматуры

На проектную отметку выведены 24 опоры моста на остров Русский. На одном из ключевых объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке активными темпами ведется монтаж пролетного строения эстакадной части мостового перехода, бетонирование основных и вспомогательных конструкций, армирование ростверков 320-метровых пилонов по обеим сторонам пролива Босфор Восточный.

По словам директора филиала "УСК МОСТ" во Владивостоке Алексея БАРАНОВА, несмотря на сложные погодные условия, работы ведутся на всех 33-х опорах мостового перехода в штатном режиме. На материковой части моста сейчас проходит одна из знаковых операций. Здесь мостостроители ведут сооружение самой массивной и самой сложной по конфигурации захватки на анкерной опоре М-1. Объем поданного на высоту 35 метров бетона составит около 1000 кубометров. А всего в тело опоры будет уложено около 9 тысяч кубометров высококлассного бетона. М-1 имеет П-образную форму и является самой массивной из пяти мостовых опор, расположенных на мысе Назимова. В перспективе именно она выполнит функцию переходной опоры, одновременно приняв на себя горизонтальную нагрузку от пролетного строения эстакады и балки жесткости центрального пролетного строения. На острове Русский одним из самых важных на сегодняшний день участков является строительная площадка пилона М-7, где ведется армирование ростверка. Вязание арматурного каркаса – один из сложнейших этапов возведения 320-метрового пилона: общий вес арматуры, которую предстоит смонтировать, составит почти 3000 тонн.

На сооружение мостового перехода через пролив Босфор Восточный предусмотрено финансирование в объеме 34005,8 млн руб., с начала работ на 1.01.2010 г. освоено 10620,5 млн руб.