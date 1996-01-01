Пуск Усть-Среднеканской ГЭС могут передвинуть

Строительство Усть-Среднеканской ГЭС будет продолжено, несмотря на значительное снижение его финансирования. Об этом заявил генеральный директор ОАО "Колымаэнерго" Леонид МУРИН, передает РИА "Север-ДВ".

Ввод в действие пускового комплекса станции запланирован на 2012 год. Однако ввиду сокращения финансирования на строительство он может быть передвинут на более поздний период. "Мы заинтересованы, чтобы пусковой комплекс был запущен в срок. Это связано с началом работ на крупнейшем золоторудном месторождении "Наталкинское", которое выведет экономику нашей области на новый виток развития", – прокомментировал ситуацию губернатор Магаданской области Николай ДУДОВ.

Как пояснил Леонид Мурин, для продолжения строительства Усть-Среднеканской ГЭС в 2010 году в федеральном бюджете закладывались 2 млрд 818 млн руб. После секвестирования бюджета в ноябре прошлого года осталось всего 812 млн руб., большая часть из которых должна пойти на расчёты за оборудование по контрактам, заключённым ранее. Тем не менее Минрегионразвития пообещало по итогам I квартала рассмотреть вопрос увеличения суммы финансирования Усть-Среднеканской ГЭС до первоначальных бюджетных проектировок.