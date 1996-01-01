"Фирма "Аврора" без гендиректора

Совет директоров ОАО "Фирма "Аврора" досрочно прекратил полномочия генерального директора Андрея ЛУШНИКОВА, возглавлявшего компанию с 2007 г. (параллельно Андрей Вадимович работает экономистом ЗАО "ДВ Стройсвязькомплекс"). Обязанности гендиректора исполняет Роман КОСТЕНКО. Напомним, что в совет директоров специализирующегося на выпуске деталей жилых крупнопанельных домов предприятия входит известный бизнесмен и депутат Юрий СТЕПАНЧЕНКО, а его супруге Мадине СТЕПАНЧЕНКО принадлежит 48,548% акций компании.