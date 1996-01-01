Проекты для малого бизнеса

Открытый аукцион на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию (реставрацию) фасадов зданий объявлен администрацией города Владивостока.

Согласно техническому заданию, размещенному на официальном сайте мэрии, в список реконструируемых зданий вошли 19 объектов в историческом центре города. Победителю аукциона предстоит произвести обмер, обследовательские и проектные работы, составление проектно-сметной документации, составление технической документации.

После чего необходимо будет выполнить согласование проектов в уполномоченном органе в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия - управлении культуры Приморского края.

В перечень объектов на реконструкцию (реставрацию) фасадов вошли 19 жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, расположенных по улицам Адм. Фокина, Пограничная и Светланская. В одном из помещений находится приемная Президента РФ. Профинансированы работы будут в рамках федеральной целевой программы из бюджета Владивостокского городского округа. На проектно-сметную документацию предполагается потратить 1,68 млн руб.