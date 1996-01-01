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На остров Русский проложат поддонный дюкер
На территории Приморья уже началось строительство Восточного газопровода, сообщил "ЗР" представитель компании ООО "Газпроминвест-Восток" Андрей ЛЕОНТЬЕВ.
А 24 февраля подрядные организации дальневосточного филиала "Газпромрегионгаз" начинают во Владивостоке первые работы по обустройству площадок для строительства газопровода на остров Русский.
Как известно, Восточный газопровод от Хабаровска до Владивостока в целях экономии земли и средств большую часть маршрута пойдет по одной просеке с нефтепроводом ВСТО-2. Что касается владивостокского участка - а это 16 км, то самый сложный отрезок - с материковой части в районе полуострова Назимова до острова Русский. Длина трубопровода, соединяющего остров с материком, составит 2560 метров. Решено прокладку дюкера производить путем наклонного бурения. Работы должны начаться уже нынешней весной, чтобы успеть в теплое время до зимы завершить прокладку трубы под морским дном пролива Босфор Восточный. Для ускорения работ газовики разработали план по прокладке трубы сразу с двух сторон - с материковой части Владивостока и с самого острова.
Такая технология позволит ускорить сроки прокладки дюкера, чего не скажешь о бюрократических процедурах. Дело вновь уперлось в земельный вопрос.
На совещании в ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегионразвития" на прошлой неделе заместитель директора дальневосточного филиала "Газпромрегионгаз" Юрий МАТВЕЕВ сообщил, что до 60% трубопровода проходит по землям Минобороны РФ, его компания уже подготовила пакет документов для оформления аренды земельного участка. Но опыт подсказывает, что процедуры передачи земель и разрешения на использование лесов зачастую затягиваются. Поэтому все заинтересованные стороны сели за стол переговоров.
Правда, как подчеркнул пресс-секретарь ФГУ "Дальневосточная дирекция Минрегиона" Александр ОГНЕВСКИЙ, у строителей всегда есть в запасе закон "Об АТЭС", который позволяет прибегнуть к полномочиям прокуратуры, чтобы форсировать решение земельных проблем.
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