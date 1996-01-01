Гендиректор НСРЗ докупает акций

ОАО "Находкинский судоремонтный завод" (НСРЗ) разместило по закрытой подписке 452 млн 14 тыс. 638 обыкновенных акций номиналом 0,1 руб., что составляет 25,8% от общего объема допвыпуска. Всего компания размещала 1 млрд 755 млн 389 тыс. акций по номинальной стоимости. Отметим, что 11 января был заключен договор купли-продажи акций с генеральным директором НСРЗ Андреем ЧИЖОМ, сумма договора составила 13 млн 500 тыс. руб.