Владивостоку придется решать проблему перезахоронений

Бульдозеристы "Тихоокеанской мостостроительной компании", ведущей строительство автодороги в районе завода "Варяг", при выравнивании земельного слоя наткнулись на человеческие кости. Ничего удивительного, еще один овраг, куда сбрасывали тела расстрелянных и умерших на пересылке заключенных ВладЛАГа...

По действующему законодательству строительство разрешено даже на кладбищах по истечении 50-летнего срока с момента его закрытия. Кости - не причина для остановки строительства объездной дороги, однако строители ТМК не стали делать вид, что не заметили. Они подняли вопрос о перезахоронении.

Как прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора "Тихоокеанской мостостроительной компании" Александр ГОФМАН, пока под кости выделили контейнер, и все найденное рабочие аккуратно складывают туда: "Во избежание актов вандализма мы оборудовали контейнер с крышкой и замком. На место обнаружения выезжала комиссия в составе специалистов компании, представителей УВД и краевого департамента дорожного хозяйства. Решено вернуться к вопросу перезахоронения ближе к маю. Неподалеку от места находки есть площадка, где можно поставить памятный знак или крест. В общем, обойтись по-человечески. Не мы первые... Когда приводили в порядок Колымскую трассу, везде находили человеческие останки. Там теперь вдоль всего тракта стоят кресты и обелиски".

Почему в мае? В краевом департаменте дорожного хозяйства объяснили: к тому времени решим, где найти средства на перезахоронения. "По идее, должны помочь в отделе по охране историко-культурного наследия управления культуры", - сказала входящая в состав комиссии заместитель начальника отдела организации строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог Лидия КАЗАКОВА. Правда, в управлении культуры ее оптимизма не разделяют. "Мы занимается только памятниками общегосударственного и краевого значения. Место находки человеческих останков таковым не является. Следовательно, установка креста и обелиска выходит за сферу нашей компетенции", - изложил точку зрения начальник отдела по охране историко-культурного наследия Алексей УЛЬЯНОВ.

Такой же позиции власти придерживались и в истории с оврагом на ул. Овчинникова.

Напомним. Там при рытье котлована под новый дом "Дальневосточная строительная корпорация" тоже наткнулась на место складирования тел заключенных ВладЛАГа. Строители также собрали кости и до решения вопроса захоронения продолжили стройку: кости костями, а живым нужно строиться, а удобных мест под застройку во Владивостоке катастрофически не хватает. Все бы обошлось, не случись какой-то бдительной старушки из общества памяти жертв репрессий "Мемориал". По своей воле или наводке конкурентов бабуле удалось донести ситуацию до московских кабинетов. Шум, обвинения в варварстве, прокуратура... В итоге на день сегодняшний ни квартир для живых, ни обелиска для мертвых.

Недавний случай с попыткой застройки на месте былого кладбища на Эгершельде - стройку остановили. Но там хотя бы обелиск поставили...

По информации "Общества изучения Амурского края" во Владивостоке и Приморском крае еще не было прецедентов цивилизованного перезахоронения. Если, конечно, не считать историю с переносом многострадального праха первого губернатора графа Муравьева-Амурского. "Это был не слишком-то грамотный PR. Людям при власти захотелось почувствовать преемственность поколений, сказать свое слово на международной арене... Сам граф, судя по письмам, завещал похоронить себя с женой. Только при чем здесь воля умершего, когда на кону политические интересы", - в сердцах высказался представитель "Общества изучения Амурского края" на условиях анонимности. В итоге генерал-губернатор так и не обрел постоянного места упокоения, а памятник ему не попал ни в одну программу строительства европейского города на берегах Тихого океана.

Как удалось выяснить в ходе бесед, заниматься перезахоронениями некому. Ни по долгу службы, ни по зову сердца. Эвелина ИВАНИЦКАЯ, экс-секретарь владивостокского отделения общества памяти жертв репрессий "Мемориал", объяснила мне, почему так происходит: "Деточка, мне уже 78 лет. Последние два года секретарской работой в "Мемориале" не занимаюсь, от всех этих переживаний нажила себе инфаркт. Да и возраст уже не тот. Мы начинали заниматься расследованиями дел по ВладЛАГу в 1989г., тогда страна желала знать правду о себе... Мне было шесть лет, когда отца за польскую фамилию расстреляли. Я всю жизнь жила с этой болью, мне хотелось узнать, как он провел последние дни. И еще взглянуть в глаза человеку, подписавшему приказ. Потом выяснилось, что того человека расстреляли годом позже...

Но вернемся к перезахоронениям. Вот уже двадцать лет прошло, как инициативная группа из сорока человек создала отделение "Мемориала". Нашими силами составлена карта захоронений - на Моргородке, на Второй Речке, на Малом Улиссе... На наши средства поставлен памятник репрессированным на 14-м километре по дороге на Горностай. Тогда, помнится, нам мэр Копылов помогал. У него самого родственники были репрессированы, так что были личный интерес и личная боль. У нынешних людей во власти такой боли нет, значит, нет причин помогать. Сами же члены "Мемориала" уже не могут, только в прошлом году шестерых схоронили...".

Мы проговорили часа полтора, после чего Эвелина Станиславовна открыла записную книжку и, ссылаясь на возрастную рассеянность, стала искать телефоны более молодых "мемориальцев". Здесь и там на полях значилось "умер(ла)". Мне стало понятно, что ни вопросами перезахоронения, ни установкой обелиска здесь заниматься некому. Кстати, карта мест захоронений в горячую пору борьбы за восстановление чести репрессированных была передана в музей им. Арсеньева. Но в архиве сменился специалист, и карту по запросу журналиста найти не смогли...

Между тем город строится. За 150 лет его границы переступили через тысячи захоронений. Живым - жить. И одна надежда, что строители ТМК по личной инициативе и за свой счет перенесут останки к Мемориалу репрессированным, заодно и обустроят покосившийся памятник.