"Бор" возглавил технический директор

Исполнительным директором ЗАО "ГХК Бор" назначен Анатолий РЯБЦЕВ. Анатолий Евгеньевич работает на предприятии с 1972 г. после окончания Свердловского горного института, до назначения на должность исполнительного директора занимал должность технического директора, сообщили в компании.