"Аскольд" станет Дальневосточным арматурным заводом

Генеральный директор "Аскольда" Геннадий СЛУГИН заявил о том, что поставит перед советом директоров вопрос о регистрации нового торгового названия предприятия - "Дальневосточный арматурный завод ОАО "Аскольд"". Как сообщила пресс-служба завода, идею подсказал генеральный директор "Маркетингового центра ТПА" (Санкт-Петербург) Дмитрий ГРАК, недавно посетивший "Аскольд". По словам Геннадия Слугина, в июне этого года на предприятии запустят цех литья под давлением. Он будет "начинен" оборудованием от ведущих европейских производителей высокоточной техники - "Buhler"(Швейцария) и "IDRA" (Италия). Также в этом году арсеньевские машиностроители получат лицензию на производство трубопроводной арматуры нефтегазового назначения.