От предпринимателей ждут пожарных деклараций

На последнем заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Дальнегорского городского округа остро встал вопрос о новых требованиях технического регламента пожарной безопасности, в частности, разработки деклараций пожарной безопасности.

В собрании участвовали руководители отделов культуры и народного образования, руководители штабов ГО и ЧС ОАО ГМК "Дальполиметалл" и ЗАО ГХК "Бор", а также заместитель председателя общественного Совета предпринимателей при главе ДГО Н. КАЛАШНИКОВА. Решением рабочей группы КЧС объектам образования, учреждениям культуры, а также субъектам малого и среднего предпринимательства поручено в срок до 1 мая 2010 г. разработать и зарегистрировать декларации пожарной безопасности в отделе Государственного пожарного надзора (ОГПН). Отделу пожнадзора поручено провести учебу по порядку разработки декларации в Совете предпринимателей.