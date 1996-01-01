Электронные аукционы: цена вопроса баснословная

С нового года федеральные ведомства и министерства должны закупать товары и услуги через электронные аукционы. По заявлению ФАС, к 1 июля 2010 г. доля федеральных заказов, заключаемых через электронные торги, достигнет 70% от их общего числа. С 2011 г. на электронные закупки должны перейти региональные и муниципальные структуры.

На электронные аукционы федеральные власти возлагают особые надежды. Переход на электронный формат торгов позволит, по мнению его сторонников, достичь прозрачности государственных закупок, ухода от сговоров, коррупционных сделок, что неизбежно приведет к снижению издержек заказчиков. Но эту точку зрения разделяют далеко не все эксперты и представители бизнеса. Некоторые из них уже поспешили назвать эти нововведения началом передела рынка. Ведь все 5 площадок для электронных торгов по закупкам для госнужд, выбранных Правительством РФ из 18 заявленных в конкурсе, являются новичками в этом деле. В число избранных операторов попали электронные торговые площадки правительств Москвы и Татарстана, Сбербанка, РТС и ММВБ. Именно эти площадки займутся всеми закупками, которые по предварительным оценкам составят около 3 трлн руб.

Сегодня практика электронных торгов по большому счету только начинается, а сами предстоящие торги пока вызывают много споров и вопросов. Цена вопроса же баснословная, объясняют эксперты этот ажиотаж, ведь на счетах операторов окажутся миллиарды, внесенные всеми поставщиками. Но это еще не все. О рисках новой практики в заочном круглом столе "ЗР" говорят участники рынка и специалисты.

Светлана НИКОЛАЕВА, директор компании-поставщика ООО "Дана":

- В принципе, аукционы уже объявили, но никто не знает, что в реальности получится. Я не спорю, что идея хорошая, но, на мой взгляд, к ним не готовы ни заказчики, ни поставщики, по крайней мере, настолько, насколько возложены надежды на эти торги. Судя по всему, в самом лучшем положении будут находиться площадки. Для того чтобы участвовать в аукционах, мы должны внести залог. Если при обычных аукционах сумма возвращается в течение 5 дней после окончания торгов, то при электронных она возвращается гораздо позже из-за длительного пробега по банкам, деньги фактически замораживаются на этих площадках. По сути, это беспроцентное финансирование площадок. Выиграет участник торги или не выиграет - деньги все равно надо отдать. Фактически между заказчиком и поставщиком создали посредника. Если раньше мы вносили залог на счет заказчика, то теперь - посредника. Еще ряд посреднических фирм будут оказывать различные услуги, например, по оформлению документов, получению электронной цифровой подписи. Уже сейчас эта услуга стоит у посредников 12 тыс. руб. Выполнить эти требования, да еще и в условиях инфляции, смогут только те поставщики, которые имеют очень большие деньги. Шансы участия в торгах для малого и среднего бизнеса значительно сокращаются. Наша компания может оказаться в очень сложном положении. Мы не настолько денежные, чтобы обеспечить себе участие в аукционах на таких условиях.

Еще одной очевидной проблемой электронных торгов является несовершенство самой электронной системы, отсюда периодические сбои в ее работе. А предложение нужно подать в течение 10 мин. У меня был опыт участия параллельно в двух электронных аукционах на федеральной площадке. Почему-то по одному аукциону прошла регистрация, а по другому - нет. Кому предъявлять претензии?

При всех этих сложностях электронные аукционы не устраняют существующих проблем. Законодательство в отношении аукционов несовершенно. Критерием победы в аукционе является цена, но не качество. Бюджет, конечно, экономится, но что зачастую получает заказчик - одному богу известно. В общем, по моему мнению, электронные аукционы повлекут за собой массовое незаключение контрактов. Думаю, будет много неразберихи. По-прежнему в торгах будут участвовать сомнительные фирмы, цель которых либо сбить цену, либо получить деньги за участие. А таких фирм в последнее время с каждым разом становилось все больше. Электронные торги не устраняют эту проблему.

Павел БАКОВ, начальник отдела госзакупок МГУ им. Невельского:

- Я считаю, что электронные аукционы положительно скажутся на практике госзакупок. Проблемы, конечно, есть, но они решаемые. Главное, что при проведении аукционов в электронной форме сохранены механизмы влияния заказчика на качество закупаемых товаров и услуг. По-прежнему главная задача заказчика - суметь сформулировать требования к товару так, чтобы аукционная комиссия могла аргументированно допустить к участию в аукционе только тех поставщиков, которые предлагают нужный заказчику товар, а не что иное. Это было раньше, это же предусмотрено и при проведении электронных аукционов. Но при проведении обычного аукциона комиссия явно указывала в протоколе наименования, адреса и телефоны фирм, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, а при проведении электронного аукциона будет указывать лишь номера участников. Кто стоит за этими номерами - знает лишь оператор электронной площадки. Но разглашать не имеет права, иначе будет наказан. Соответственно возможность сговора между участниками, между участниками и заказчиком исключается. Я разделяю мнение президента, что электронные аукционы уменьшат коррупционную составляющую в государственных закупках.

Сложнее решить проблемы, возникающие при работе с сайтами. Сбои идут регулярно, причем не у наших провайдеров, а у тех, кто находится дальше. Надеюсь, это обычные болезни роста. В Административном кодексе предусмотрена ответственность операторов электронных площадок. Уже определены пять площадок, прошедших конкурс Минэкономразвития России. Каждая из площадок заинтересована экономически в том, чтобы заказчик зарегистрировался у них, поэтому сервис будет улучшаться.

Максим БЕЛОБОРОДОВ, заместитель руководителя Приморского УФАС России:

- На мой взгляд, проблем быть не должно. По инициативе ФАС России были внесены изменения в 94-ФЗ, связанные с необходимостью с этого года перевести государственных заказчиков на электронный аукцион в открытой форме, а с 1 января 2011 г. - на открытый аукцион в открытой форме всех муниципальных заказчиков. На первом этапе могут возникнуть технические сложности у заказчиков, связанные с выбором оператора электронной площадки, с получением электронно-цифровой подписи. Не совсем пока понятно, как будет выглядеть на практике реализация контрактов, заключенных в электронной форме, но в целом считаю, что переход на электронный аукцион снизит коррупционную составляющую между участниками размещения заказа и будет способствовать повышению прозрачности при определении победителя торгов.

Я не вижу никакой сложности в работе с электронными площадками, все будет проходить через Интернет, участники размещения заказа будут делать свои предложения, сидя возле компьютера. Естественно, сначала им необходимо пройти процедуру регистрации и получения аккредитации, что связано с определенными хлопотами, зато следующие 3 года работать, не отходя от монитора компьютера. Также не важно, где находится оператор электронной площадки: в Москве или Татарстане, поскольку ездить никуда не надо. В свою очередь, хотелось бы порекомендовать государственным и муниципальным заказчикам, а также исполнителям контрактов не затягивать с выбором оператора электронной площадки. Также, если у вас есть вопросы, связанные с реализацией положений главы 3.1 закона "О размещении заказа", вы можете воспользоваться услугами консультативных центров, либо посетить обучающие семинары, которые в ближайшее время планируются на территории Приморского края.

Игорь МИРОНОВ, начальник отдела контроля за размещением заказов для государственных нужд Приморского края правового департамента Администрации Приморского края:

- Данный способ размещения заказов необходим. Делать какие-либо выводы и склоняться исключительно к положительным оценкам, считаю, еще рано, так как норма должна заработать в полную силу и с учетом правоприменительной практики, в том числе судебной. По результатам рассмотрения жалоб органами субъекта контроля возможно будет сделать выводы. Но думаю, что сам по себе процесс этот интересный, конкурируемый, доступный.

Закон № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" конечно же неоднозначен и требует постоянной доработки с учетом развития экономической ситуации в стране. Мне хотелось бы обратить внимание участников торгов на то, что Кодекс РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность оператора электронной площадки за нарушение порядка проведения открытого аукциона в электронной форме, а также за нарушение порядка аккредитации участников размещения заказа. Нарушение влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб., на юридических лиц - в размере 300 тыс.руб.