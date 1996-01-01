ПФР пошел судиться

Арбитражный суд Приморского края отмечает рост рассмотренных дел в 2009 г. в сравнении с 2008 г. на 75,9% - до 21 тыс. 915 дел. По словам председателя суда Сергея ЧУМАКОВА, рост произошел, прежде всего, за счет резкого увеличения - в 7,4 раза - количества споров о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций в Пенсионный фонд РФ.

Если в 2008 г. судом было рассмотрено 677 таких дел, то в 2009 г. уже 4 тыс. 991. Инициатором возбуждения судебных дел выступало Управление ПФР по Приморскому краю.

В 2009 г. также существенно выросло количество споров с таможенными органами. Если в 2008 г. было рассмотрено 1 тыс. 050 таких дел, то в 2009 г. уже 3 тыс. 847. Кроме того, более чем в 2 раза возросло количество земельных споров, а также споров, связанных с взысканием неустойки.

На 35,8% увеличилось количество дел, связанных с защитой прав собственности. В то же время в 2009 г. наблюдалось уменьшение количества споров, возникающих из налоговых правоотношений: 1 тыс. 194 дела против 1 тыс. 318 дел, рассмотренных в 2008 г.