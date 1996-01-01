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Определены подрядчики ВСТО-2

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Генеральный директор "Дальневосточной строительной дирекции" (дочерняя компания "Транснефти", созданная для строительства второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан") Рустем КУДОЯРОВ представил губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ проект приморского участка ВСТО-2.

А накануне были подведены итоги тендера подрядных организаций для второй очереди нефтепровода ВСТО. Как сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь ДЕМИН, победителями по четырем лотам стали компании "Стройтрансгаз", "Стройновация", "Межрегионтрубопроводстрой" и "Стройгазконсалтинг".

По словам Демина, "в результате проведенных тендеров "Транснефть" смогла сэкономить более миллиарда рублей. Подрядчики, в частности, предоставили дополнительные скидки". Демин также напомнил, что строительство ВСТО-2 будет вести и дочернее предприятие "Транснефти" - "Транснефтьстрой". Трест не участвовал в тендерах, между тем, он будет работать на наиболее сложных участках трассы.

"Стройгазконсалтинг" будет проводить работы на том участке, который пройдет в одном коридоре с газопроводом "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" на участке "Хабаровск-Владивосток", сообщил представитель "Транснефти".

Ранее, глава "Транснефти" Николай ТОКАРЕВ заявлял, что подрядчиков будет немного - "только 3-4 генподрядчика, и они полностью, "под ключ", выполнят все работы". Компания увеличила лоты и теперь выставляет подряды не на 20-30 км трассы, как это было раньше, а на 500-600 км. Токарев также не исключил вероятность привлечения к проекту ВСТО-2 подрядчиков "Газпрома".

Досье

Маршрут второй очереди нефтепровода "ВСТО" начинается в Сковородино Амурской области и заканчивается в бухте Козьмино в Приморском крае. Магистраль проходит через Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края. Длина трассы - 2100 км. Работы на 2-й очереди ВСТО на территории края начались 14 января 2010 г. в Михайловском районе. Длина нитки приморского участка составит 550 км.
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