Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Определены подрядчики ВСТО-2
Генеральный директор "Дальневосточной строительной дирекции" (дочерняя компания "Транснефти", созданная для строительства второй очереди нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан") Рустем КУДОЯРОВ представил губернатору Приморского края Сергею ДАРЬКИНУ проект приморского участка ВСТО-2.
А накануне были подведены итоги тендера подрядных организаций для второй очереди нефтепровода ВСТО. Как сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь ДЕМИН, победителями по четырем лотам стали компании "Стройтрансгаз", "Стройновация", "Межрегионтрубопроводстрой" и "Стройгазконсалтинг".
По словам Демина, "в результате проведенных тендеров "Транснефть" смогла сэкономить более миллиарда рублей. Подрядчики, в частности, предоставили дополнительные скидки". Демин также напомнил, что строительство ВСТО-2 будет вести и дочернее предприятие "Транснефти" - "Транснефтьстрой". Трест не участвовал в тендерах, между тем, он будет работать на наиболее сложных участках трассы.
"Стройгазконсалтинг" будет проводить работы на том участке, который пройдет в одном коридоре с газопроводом "Сахалин-Хабаровск-Владивосток" на участке "Хабаровск-Владивосток", сообщил представитель "Транснефти".
Ранее, глава "Транснефти" Николай ТОКАРЕВ заявлял, что подрядчиков будет немного - "только 3-4 генподрядчика, и они полностью, "под ключ", выполнят все работы". Компания увеличила лоты и теперь выставляет подряды не на 20-30 км трассы, как это было раньше, а на 500-600 км. Токарев также не исключил вероятность привлечения к проекту ВСТО-2 подрядчиков "Газпрома".
ДосьеМаршрут второй очереди нефтепровода "ВСТО" начинается в Сковородино Амурской области и заканчивается в бухте Козьмино в Приморском крае. Магистраль проходит через Амурскую область, Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края. Длина трассы - 2100 км. Работы на 2-й очереди ВСТО на территории края начались 14 января 2010 г. в Михайловском районе. Длина нитки приморского участка составит 550 км.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту